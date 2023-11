El PSOE exige explicaciones a la Junta sobre "la falta de ejecución y las deficiencias" del Plan Itínere

El alcalde de Paterna del Campo (Huelva) y diputado provincial, Juan Salvador Domínguez, ha lamentado este jueves que el arreglo de los caminos que se acogieron al Plan Itínere de la Junta de Andalucía en 2019 "se encuentra inacabado" y los trabajos realizados se han ejecutado con "una merma de materiales que los hace deficientes y que la anchura es insuficiente", lo que, a su juicio, "dificulta o imposibilita el cruce de vehículos de grandes dimensiones, necesarios para realizar las distintas labores agrícolas".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Juan Salvador Domínguez ha indicado que dicho plan, que se puso en marcha en 2019, contaba con un presupuesto para toda la comunidad de 75 millones de euros, 8,5 millones para la provincia de Huelva. "Conseguimos incluir dos caminos en Paterna del Campo, el de Almazarrón y el de Alpizarejo, que vertebra de norte a sur nuestra campiña", ha agregado.

Al respecto, el alcalde ha querido criticar in situ que la obra de los caminos de Paterna del Campo "se encuentra al 75% de su ejecución al cabo de los años", por lo que se teme que "así está el resto de caminos de la provincia".

Además, Domínguez ha criticado que este plan fuera anunciado "a bombo y platillo en 2019", que las obras se realizaron en 2021 y principios de 2022, "vinieron a hacer unas manifestaciones previas a las elecciones municipales, pero posteriormente las máquinas desaparecieron y nos encontramos con que, actualmente, están todos en la misma situación, todavía sin recepcionar".

Además, el alcalde ha mostrado cómo "el firme de zahorra está por fuera de la capa de rodamiento de asfalto y se aprecia que el camino no tiene la anchura suficiente para que se puedan cruzar dos vehículos", toda vez que ha reprochado que, en un pueblo eminentemente agrícola se entiende que en estos caminos "se cruzan principalmente aperos de labranza enganchados a tractores de dimensiones fuera de lo común, lo que hace imposible circular, teniendo en cuenta también que las cosechas se transportan en camiones de alto tonelaje, con dimensiones que impiden cruzarse ni siquiera con una bicicleta".

Por tanto, esta infraestructura que la Junta de Andalucía diseña para los pueblos agrícolas, en su opinión, "no sirve, no está acorde con los tiempos", ha dicho el diputado provincial, para añadir que si los proyectos se hacen "para vertebrar los pueblos y a las comarcas", se sienten "engañados", porque "no se ha acabado la obra que se empezó; segundo, porque dudamos que se haya ejecutado la totalidad del dinero que se consignó para la obra, porque cada uno de los caminos tenía unos 300.000 euros de consignación".

Además, Juan Salvador Domínguez, para argumentar por qué considera que los alcaldes han sido "engañados", ha comentado que a lo largo de este tiempo se les han dicho cosas variadas, "primero decían que no se habían licitado las obras, luego supimos que se estaban haciendo con medios propios, lo que abarataba la ejecución, pero luego cuando vemos qué tipo de ejecución se ha realizado evidenciamos que hay una merma de material y que lo que se ha hecho no sirve".

Así pues, el alcalde y diputado ha terminado "rogando a Juanma Moreno que acabe las infraestructuras si quiere realmente la igualdad total de los andaluces para el medio rural".