El PSOE estudia la posibilidad de sancionar a Elorza por no votar a Enrique Arnaldo para el Constitucional

El grupo parlamentario del PSOE estudiará la posibilidad de sancionar al diputado socialista Odón Elorza por no haber votado al candidato propuesto por el PP para el Tribunal Constitucional Enrique Arnaldo y haber roto así la disciplina de voto, al no cumplir el pacto suscrito con los populares.

El pleno del Congreso aprobará este jueves con toda probabilidad los nombramientos del Defensor del Pueblo, del Tribunal de Cuentas y de los cuatro magistrados del Constitucional, incluido Arnaldo, que elegidos en una votación telemática y secreta que finalizó a las 13 horas pero cuyos resultados se conocerán más tarde.

No obstante, Elorza ya ha adelantado en Twitter que en una reunión con la dirección del grupo socialista ha informado de que no ha apoyado a Arnaldo, "en defensa del prestigio y la dignidad de las instituciones del Tribunal Constitucional y Congreso".

Fuentes socialistas han informado de que tras conocer la postura del voto de Elorza respecto a los nombramientos de miembros para el Tribunal Constitucional, "la dirección de grupo estudiará en los próximos días el caso y tomará una decisión al respecto".

Las mismas fuentes han dicho que contemplan la posibilidad de multarlo pese a que el voto era telemático y secreto ya que el propio diputado "ha manifestado públicamente" que no ha votado a Arnaldo.

En diciembre de 2016 el comité director del PSOE sancionó con 600 euros a los diputados que rompieron la disciplina del grupo votando en contra de la investidura de Mariano Rajoy, por lo que Elorza podría enfrentarse a una multa parecida.

Elorza ha señalado a Efe que tenía la decisión de que no votaría a Arnaldo "muy clara" pero que no podía comunicarla hasta después de emitir la papeleta telemática por respeto a sus compañeros y para no condicionar otros posicionamientos.

El diputado socialista es consciente de que podría ser sancionado y espera la decisión de la dirección.

Tanto el PSOE como Unidas Podemos dieron instrucciones para votar a favor de Arnaldo y los otros tres candidatos para el Tribunal Constitucional pese a su descontento, al primar el acuerdo alcanzado con el PP para la renovación de órganos constitucionales.

En la bancada del PSOE el que había manifestado públicamente su contrariedad había sido el propio Elorza, que cuestionó el "claro partidismo político" de Arnaldo en su comparecencia en la comisión de nombramientos del Congreso e insistió posteriormente en entrevistas en su falta de "ejemplaridad".