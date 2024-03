El PSOE estudia llamar a comparecer a Almeida en la comisión de investigación del Congreso

El PSOE estudia llamar a comparecer al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en la comisión de investigación del Congreso sobre la compra de mascarillas por la presunta estafa que sufrió el Ayuntamiento, y le ha reprochado que pida la dimisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Fuentes socialistas consideran que Almeida puede "arrojar luz sobre el modus operandi de muchos comisionistas que actuaron durante la pandemia".

Por ello, contemplan la posibilidad de pedir su comparecencia en la comisión de investigación que propusieron los socialistas para analizar la contratación de material sanitario en pandemia por las administraciones públicas, empezando por el caso Koldo.

Una comisión que aún no ha sido constituida pero que ya ha dado el primer paso para su creación, después de que el martes la Mesa del Congreso diera el visto bueno a su tramitación con una votación en la que los miembros del PP de este órgano no quisieron participar.

El PSOE ha reprochado a Almeida que haya pedido la dimisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por el caso Koldo, por su papel en la compra de mascarillas en su etapa como presidenta de Baleares, cuando el Ayuntamiento de Madrid sufrió una presunta estafa por parte de dos comisionistas para los que la Fiscalía pide 15 años de prisión y que fueron propuestos por un primo del alcalde.

En opinión del PSOE, las diferencias entre ambos casos son muy notables, ya que mientras el Gobierno de Armengol pagó 3,7 millones por unas mascarillas que finalmente "no tenían calidad suficiente para profesionales sanitarios, pero sí para los ciudadanos", el Ayuntamiento de Madrid superó los 12 millones por unas mascarillas "de un material totalmente inservible. Es decir, eran material que directamente había que tirar a la basura".

Además, las mismas fuentes señalan que mientras Baleares guardó las mascarillas hasta la declaración del fin de la pandemia a la espera de un posible uso y comenzó la reclamación en marzo de 2020. Almeida "solo reclamó la estafa cuando sabía que la Fiscalía estaba investigando".

Los socialistas han avanzado estos días su intención de llamar a comparecer a la comisión de investigación al portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, quien aparece en el sumario del caso Koldo por una supuesta reunión que Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos y uno de los investigados de la trama, planeaba con él y con un "Alberto".

"Diré lo que ya he dicho, que es que yo no conozco al señor Koldo García. No he hablado ni personal ni telefónicamente con él en toda mi vida y que, por lo tanto, yo no tengo nada que ver sobre este asunto", ha comentado Tellado este miércoles en una entrevista en Telecinco, en la que ha asegurado que estará "encantado de acudir a cualquier comisión de investigación".

Además, ha dicho que el caso de Almeida y el de Armengol son "radicalmente distintos" porque el Ayuntamiento de Madrid "ejerció de forma responsable la necesidad de reclamar", mientras que con el anterior Gobierno de Baleares asegura que hubo "responsables socialistas que cobraban mordidas" por las mascarillas.