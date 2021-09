PSOE y UP estarán "vigilantes" para que la Comunidad recupere los 3.000 pisos vendidos en 2013 a un fondo de inversión

Los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos estarán "especialmente vigilantes" para que la Comunidad de Madrid cumpla las sentencias judiciales y recupere los casi 3.000 pisos sociales vendidos en 2013 a un fondo de inversión, cuando hoy se cumple el plazo para que los revierta a patrimonio público.

La portavoz socialista de Vivienda, Cristina González, ha criticado que el Gobierno regional "diga que es complicado revertir las viviendas del antiguo IVIMA que el PP vendió a fondos buitres con inquilinos dentro".

Y ha explicado que, si hace ocho años no se hubieran vendido estas viviendas de manera ilegal, "ahora no estarían las familias en esta situación". Llevan 8 años en esta situación. No pueden seguir causando más daño ni desasosiego a las familias madrileñas", ha destacado González que ha instado a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, a que dé explicaciones a los madrileños de qué va a hacer y cuál es la estrategia a seguir "para revertir estas viviendas y para cumplir las sentencias".

Así mismo, la dirigente socialista ha señalado que desde el Grupo Parlamentario Socialista "van a exigir y a estar vigilantes respecto a la situación de todas y cada una de la familias que se encuentran en una situación ahora mismo sin solucionar, para que tengan una solución por parte de la Comunidad de Madrid y que vuelvan a pasar a la agencia de vivienda social".

PODEMOS PIDE "REPARAR EL DAÑO"

Por su parte, la portavoz adjunta de Unidas Podemos en la Cámara autonómica, Alejandra Jacinto, ha indicado que hoy termina el plazo para que Encasa Cibeles, que fue el fondo de inversión al que el Gobierno regional enajenó esas viviendas sociales, ha dado a la Comunidad para recuperar las viviendas "y acatar y cumplir las resoluciones judiciales que anulan la venta".

"Desde Unidas Podemos estaremos sumamente vigilaremos para garantizar el cumplimiento íntegro de las medidas judiciales que indican que la vivienda pública debe reincorporarse al patrimonio público y para que Ayuso cumpla la ley, recupere la vivienda pública y repare el daño infligido a tantas familias", ha añadido Jacinto, que durante muchos años como abogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) acompañó a las familias afectas.

Asimismo, desde este Grupo Parlamentario exigirán "responsabilidades" y que el Ejecutivo autonómico "reparar el daño causado a tantísimos inquilinos que han sido desahucios ilegalmente con la connivencia de los Gobiernos del PP y también de la señora Ayuso todos estos años".