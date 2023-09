El PSOE estará "muy vigilante" para que "no se dé gato por liebre a la UJA" con la financiación

El PSOE de Jaén se ha mostrado "prudente" ante el nuevo modelo de financiación de las universidades, al tiempo que ha dicho esperar que la Junta de Andalucía "cumpla y aporte el presupuesto suficiente", por lo se estará "muy vigilante" para que se respete el acuerdo alcanzado.

"Al tiempo que se presentaba este modelo de financiación a bombo y platillo, la Junta también aprobaba dos nuevas universidades privadas en Andalucía. Por tanto, tenemos que estar muy alerta", ha dicho la parlamentaria autonómica socialista Mercedes Gámez.

Ha añadido que el nuevo modelo "será aceptable si cuenta con los recursos presupuestarios necesarios para cubrir el aumento salarial de los empleados públicos y el crecimiento de la Universidad de Jaén". "Habrá que esperar a los próximos meses y, por tanto, estaremos muy pendientes para que no se dé gato por liebre a la UJA", ha dicho la parlamentaria socialista.

Gámez ha apuntado que el hecho de que haya un nuevo modelo encima de la mesa "ya es un logro de la Universidad de Jaén y de la sociedad civil de la provincia", puesto que fueron sus movilizaciones "las que forzaron a la Junta de Andalucía a retirar el modelo de financiación que había presentado en primer lugar y que suponía un misil a la línea de flotación de la UJA".

"Juanma Moreno no es de fiar. Se ha logrado enderezar el camino, pero todavía no está hecho y no podemos olvidar que el presidente de la Junta de Andalucía intentó cometer una agresión sin precedentes contra la Universidad de Jaén", ha afirmado Gámez, al tiempo que ha pedido "no bajar la guardia hasta que veamos garantizado el futuro, la viabilidad y el crecimiento de nuestra UJA", algo que se garantiza "con dinero que la Junta de Andalucía tendrá que poner encima de la mesa".

La parlamentaria ha señalado que para la provincia de Jaén "es fundamental que haya una UJA fuerte, con recursos y con solvencia para seguir avanzando en los ámbitos académico, de investigación e innovación, de conexión con el tejido productivo y también de compromiso sociocultural con nuestra tierra".