PSOE enviará una carta a Núñez incluyendo las inversiones que dice que no aparecen: "Que rectifique o pida perdón"

El secretario de Organización del PSOE regional y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, ha señalado que enviará una carta al líder del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, incluyendo "todas las páginas de los PGE que mencionan las inversiones que él dice que no aparecen" con el fin de que "rectifique o pida perdón".

A juicio del dirigente socialista, "el señor Núñez tiene un problema, o que no sabe leer, o que le mienten, o que miente" y, en este sentido, ha criticado "que diga que no aparece en los PGE la A-32 cuando aparece con 5 millones de euros y 150 para los próximos años" o que afirme "que no aparezcan partidas para depuraciones cuando solo para la depuradora de Albacete son 16 millones de euros".

"Dice que no aparecen inversiones en Talavera cuando aparece el desdoblamiento de la N-V o la electrificación del tren. Y así, con una serie amplia de inversiones", ha añadido.

Además, ha preguntado a Núñez si los de 2023 "les parecen raquíticos, por qué no se quejaron entonces" de los presentados por el PP, "ya con el señor Núñez como presidente del PP de Castilla-La Mancha", ha informado el PSOE en nota de prensa.

"Si estos presupuestos les parecen una ofensa a Castilla-La Mancha, ¿qué les parecerían los presupuestos que hizo Rajoy y Cospedal que eran la mitad en inversiones? ¿Por qué entonces no se quejaron? ¿Por qué entonces no levantaron la voz? ¿Por qué entonces no dijeron que no lo podían tolerar?", ha incidido.

Para Gutiérrez, "lo que es una vergüenza es que mientras que los independentistas daban un golpe de estado", la inversión por habitante era 60 euros más en Cataluña que en Castilla-La Mancha, y "este año que hemos conseguido duplicar la inversión por habitante con respecto a ese año y tener una diferencia apenas de 4 euros, prácticamente la misma en Cataluña y en Castilla-La Mancha, estén intentando levantar la voz o vayan de indignados".