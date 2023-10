El PSOE eleva un ruego al presidente del Senado para que cese las "declaraciones partidistas" contra el Gobierno

El PSOE ha elevado formalmente un ruego al presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán, para que cese en la realización de "declaraciones partidistas" contra el Gobierno en funciones dirigido por Pedro Sánchez y para que no ejerza de "portavoz del PP", instándole a cumplir sus funciones como cuarta autoridad del Estado y a ser "el presidente de todos los senadores".

Así lo ha anunciado en una rueda de prensa la portavoz socialista en la Cámara Alta, Eva Granados, quien ha aludido a las declaraciones que Rollán hizo en una Desayuno Informativo organizado por Europa Press con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, entre otras afirmaciones. En concreto, ha recordado que Rollán sostuvo que "quien ahora tiene la responsabilidad" de conformar Gobierno tiene que "dar cuentas" ante los españoles en su hoja de ruta tras ofrecer "generosidad" a Cataluña.

Estas declaraciones, calificadas como "claramente partidistas" por el PSOE, "no son las primeras pronunciadas" por el presidente desde que asumió el cargo el pasado 17 de agosto. De hecho, el PSOE ya se quejó la semana pasada de que Rollán hablara de una moción presentada por el PP rechazando una posible amnistía.

"Le insto a cumplir sus funciones y a no ejercer de portavoz del PP", ha pedido Granados al presidente de la Cámara Alta, recordándole que "es la cuarta autoridad del Estado" y que "él más que nadie" tiene que respetar "una estricta neutralidad".

Granados ha incidido en que este ruego responde a que "esta casa no es Génova" y que Rollán "no se tiene que preocupar por las peleas internar del PP". "Nos tiene que representar a todos los senadores, le he pedido que sea el presidente de todos los senadores", ha añadido.