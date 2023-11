El PSOE dice que el programa de gobierno de la concejalía de Hacienda está "vacío"

El PSOE de Gijón considera que el programa de Gobierno de la concejalía de Hacienda no tiene ningún contenido y está "vacío". Después de la comparecencia en comisión municipal de la concejala Hacienda, María Mitre, la socialista Marina Pineda ha tildado su intervención de "decepcionante".

Según Pineda, Mitre se limitó a "desgranar actividades y tareas que se vienen desarrollando en los departamentos que dependen de la concejalía, tanto en el área económico-financiera como en el área de personal e informática.

Ha dicho que no ha explicado ninguna novedad y no ha dado detalles de sus proyectos. "Es decir, no se aporta nada nuevo", ha concluido la socialista, que ve una "línea continuista que carece de datos objetivos y de planificación alguna del trabajo a realizar".

"El nuevo Gobierno no tiene claro cuál es su modelo de gestión; es evidente que no hay un proyecto de ciudad con una gestión económica que responda a unos objetivos claros; ni que la modernización, la transparencia, la digitalización o el control de los procesos sea una prioridad para la concejalía de Hacienda", ha concluido Pineda.