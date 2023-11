PSOE dice que presupuesto de León carece de "ambición" mientras IU pide "concreción" y Vox detalles Parque Tecnológico

El PSOE ha dicho que el presupuesto de la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo "carece de ambición", mientras que IU dice que le ha faltado "concreción". También ha reclamado más detalles, en este caso Vox del Parque Científico y Tecnológico, y el PP dice son unas partidas "realistas y ajustadas".

En el caso del PSOE, su diputado José Ángel Lacalzada ha asegurado que los presupuestos de León "confirman que el Gobierno del PP no tiene un proyecto de política económica para La Rioja". "Este Ejecutivo no tiene ambición de región y no cree en las potencialidades de nuestra comunidad".

El diputado socialista ha señalado que las cuentas públicas para esta consejería "no dan el impulso industrial necesario para continuar con la modernización del modelo productivo, ya que disminuye el presupuesto para la ADER en un 40 por ciento, y las ayudas al tejido productivo en más de 13 millones de euros". "Lo único positivo que vemos es que el presupuesto recoge dos de los proyectos transformadores de la economía y ya iniciados por el Gobierno Socialista, como son el parque tecnológico, con fondos europeos, y el Centro Nacional de Tecnologías del Envase, financiado entre el Gobierno de España y el Gobierno de La Rioja".

La portavoz del Grupo Parlamentario de IU, Henar Moreno, ha indicado que "a esta consejera que, con su antigua trayectoria y los últimos cuatro años, la hemos estado escuchando hablar de Consejerías chiringuito, pues esto es ante lo que nos encontramos".

"La realidad es que ha dicho muy poquito o casi nada; no ha concretado desde luego en absoluto dónde iban las partidas presupuestarias", ha añadido Moreno, que también ha manifestado que, "desde nuestro punto de vista, su competencia más importante está en relaciones laborales, en el campo social y salud laboral, y tampoco ha concretado nada".

Por Vox, su portavoz, Ángel Alda, ha reclamado conocer más detalles de la construcción del Parque Científico y Tecnológico, ya que "tenemos unos precedentes que no son demasiado buenos ni halagüeños, debido a que la época de Pedro Sanz ya hubo un intento de Parque Científico-Tecnológico que se quedó en agua de borrajas".

También Alda ha indicado que "consideramos que la ADER cumple un papel muy importante, pero es cierto que hay un gran atasco", mientras que finalmente ha apuntado que le gustaría conocer el hecho del aumento de las partidas a los sindicatos.

Por su parte, Cotelo ha tildado de "realista y ajustado" el presupuesto de la Consejería de León, sobre todo porque "es el necesario frente al retroceso económico sufrido en La Rioja, debido a la falta de liderazgo y de proyecto propio del Gobierno socialista de Concha Andreu". Así, "estos presupuestos son los adecuados para consolidar las bases del crecimiento económico de La Rioja".

Para los 'populares' lo más importante es la "estabilidad económica y política, y por lo tanto social, para conseguir un crecimiento económico progresivo de todo nuestro tejido empresarial", ha asegurado Cotelo, y por eso, ha ponderado la puesta en marcha con recursos propios asignados para captación de inversión, la atracción de empresas, "es decir, de talento que aporta valor añadido a nuestra región".