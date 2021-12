El PSOE dice que el presupuesto de 2022 "lleva el sello de VOX, que ya forma parte del Gobierno de la ciudad"

La portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, ha asegurado que el proyecto de presupuestos del Ayuntamiento de Zaragoza para 2022 "llega tarde y claramente condicionado por las exigencias de la ultraderecha, que ya forma parte del Gobierno de la ciudad".

Ranera ha recordado que Zaragoza es la "única gran ciudad española" que a punto de terminar el año, no tiene un proyecto de presupuestos y que como pronto, las cuentas entrarán en vigor el próximo mes de marzo.

La edil socialista ha explicado que la Ley de Haciendas Locales establece que el proyecto de presupuestos de las Administraciones Públicas debe estar aprobado el 15 de octubre, "algo que por segundo año consecutivo el Gobierno de la ciudad ha incumplido, teniendo que prorrogar los presupuestos de 2021".

"Esto nos demuestra la inestabilidad del Gobierno PP-Cs, rehén de VOX. A ninguno de los grupos de la izquierda nos han llamado para intentar negociar", ha manifestado Ranera, que ha recordado, además, que el Ayuntamiento de Zaragoza es la única institución aragonesa que no tiene presupuesto.

"TONO LLORÓN"

Ha criticado el "tono llorón y habitual" del Gobierno PP-Cs cuando son unos presupuestos "históricos" en cuestión de ingresos. "Los más altos que ha tenido jamás la ciudad de Zaragoza, incluso comparados con el año de la Expo de 2008. Este Ayuntamiento acaba de acordar con el Gobierno de Aragón el convenio bilateral y de capitalidad por el que recibirán 112 millones en cuatro años, el Gobierno de España ya dio más de 20 millones para el transporte y ha crecido la participación en los tributos del Estado.

"Está claro que el nivel de ingresos ha aumentado. Además, aquellos ayuntamientos que hagan bien sus deberes recibirán dinero de los fondos europeos", ha afirmado el PSOE en una nota de prensa.

En ese sentido, la portavoz del PSOE ha dudado de la "credibilidad" del equipo de gobierno de la ciudad y del proyecto de presupuestos presentado, cuando "solo han ejecutado apenas un 42% de las cuentas de 2021".

Se ha preguntado qué pasará el año que viene y si se tendrán que creer sus cuentas "cuando está claro que no cumplen. Como ejemplo ha citado que de los 2 millones presupuestados este año en la operación asfalto "solo se han gastado uno". Para 2022 han presupuestado 4 millones y ha vuelto a preguntarse cuánto se gastarán.

TRAICIÓN

Para Ranera, la "foto" del presupuesto para 2022 refleja el "tripartito PP-Cs-VOX que gobierna la ciudad de Zaragoza" y es una "clara traición" de la vicealcaldesa, Sara Fernández, a los votantes de Ciudadanos.

"En las últimas elecciones 60.000 personas decidieron votar a Cs, le dieron su confianza, y no a otros partidos. Detrás de Ciudadanos había un proyecto liberal, moderado, de centro", ha descrito Ranera para criticar que Sara Fernández "no ha entendido que tiene la llave de este Gobierno y el que tiene que negociar con VOX es el PP, no Cs". Según la portavoz del PSOE, Sara Fernández "no se puede sentar en un tripartito con la ultraderecha".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ante la presentación del proyecto de presupuestos, Ranera ha anunciado que "estarán vigilantes" para que "Zaragoza no retroceda en derechos".

"Esta ciudad ha sido modélica, por ejemplo, en la lucha contra la violencia de género. Además, vamos a vigilar cuáles han sido las exigencias de VOX respecto a convenios y subvenciones", ha avanzado.

Ranera ha criticado que Zaragoza va a ser la única que "no aporte lo que le corresponde para pagar las ayudas a la hostelería, es el único ayuntamiento que no ha firmado el convenio con el Gobierno de Aragón". A colación ha dicho: "Vamos a exigir un presupuesto que no lastre, que atienda las necesidades de las personas. Vamos a exigir un presupuesto que sea sostenible y que piense en la transformación de la ciudad y en invertir en los barrios".