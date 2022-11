El PSOE dice que estudiará la reforma del delito de malversación que pide ERC

El PSOE estudiará la enmienda para la reforma de la malversación de ERC cuando se presente, junto al resto de enmiendas, en el trámite parlamentario de la proposición de ley que modifica la sedición, pero no ha aclarado qué postura tomará al respecto.

En rueda de prensa, la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha insistido en que su partido y el Gobierno han cumplido ya con su compromiso, que era cambiar el delito de sedición para "homologarlo" a las democracias más consolidadas en Europa.

Ahora viene la tramitación de la proposición de ley -presentada junto a Unidas Podemos- y en ella los grupos son libres de presentar las enmiendas que consideren oportunas, ha señalado Alegría.

"A partir de ahí entenderá que no me manifieste sobre propuestas que no hemos podido leer", ha añadido.

Ha insistido en que el objetivo de la proposición de ley presentada por el PSOE era cumplir de manera fiel con el compromiso asumido por el presidente del Gobierno para "europeizar" el delito de sedición y que más allá cada grupo sabrá cuáles son los objetivos de sus enmiendas.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha ido sin embargo un paso más allá esta mañana al abrir la puerta a reformar el delito de malversación junto al de sedición, aunque ha precisado que ERC no se lo ha planteado por ahora al Gobierno y que habrá que esperar a la tramitación parlamentaria para la modificación del Código Penal.