PSOE dice que el convenio de Valcárcel está "caducado" y el nuevo "no se ha firmado por impedimentos de la Junta"

El presidente de la Diputación y secretario provincial del PSOE, Juan Carlos Ruiz Boix, ha afirmado que el convenio actual de Valcárcel "está caducado y el nuevo no se ha firmado por impedimentos y obstáculos de la Junta". Asimismo, ha asegurado que el edificio "ya se encuentra inscrito a favor de la Universidad de Cádiz, por lo que ya se ha realizado esa cesión", que según ha indicado "se hizo en el año 2017 por un período de 50 años".

"Espero que no sólo sea realidad la primera piedra, sino que la Junta invierta los dos millones de euros que tiene pintados en sus presupuestos de 2023", ha afirmado en una nota Ruiz Boix tras las manifestaciones del consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, de que en el presente año se colocará la primera piedra de la nueva Facultad de Ciencias de la Educación en Cádiz en ese edificio.

"Ojalá me equivoque pero preveo que por los obstáculos de la Junta de Andalucía, por el Gobierno de Juanma Moreno, finalmente el 31 diciembre podremos decir que no se ha ejecutado ni un solo euro de los dos millones previstos en este año 2023", ha afirmado.

Además, el presidente de la Diputación ha afirmado que el consejero "no conoce lo que es la gestión de una administración y luego seguro que pondrá todo tipo de pegas cuando no se pueda poner esa primera piedra". A su juicio, este anuncio "cuando no existe ningún documento firmado que lo avale responde a que el Gobierno autonómico no quiere resolver el problema de la universidad, sino cada vez empantanar mas".

En este sentido, Ruiz Boix ha señalado que la Junta de Andalucía "rechazó suscribir a principios de año el convenio que regula el proceso de cesión, rehabilitación y puesta en funcionamiento de este edificio histórico, propiedad de la Diputación". Así, ha afirmado que "el convenio actual de Valcárcel está caducado y el nuevo no se ha firmado por impedimentos y obstáculos de la Junta, teóricamente técnicos, que no son más que una decisión política de no invertir en la provincia de Cádiz".

Ruiz Boix ha "desmentido" la afirmación del consejero de que la Junta "es la única administración que ha puesto el dinero en su presupuesto" para este año. Así, ha afirmado que "la Diputación no solo ha planteado fondos, sino que ha ofrecido el mejor edificio con que cuenta en su patrimonio provincial, que se pone disposición de la UCA". "No ahora, sino que ya se hizo en el año 2017, por un período de 50 años y ese bien ya se encuentra inscrito a favor de la Universidad de Cádiz".

Por ello, el presidente de la Institución Provincial ha manifestado que el compromiso de la Diputación está "fuera de dudas" con este proyecto y ha añadido que "la única administración competente en materia de universidad es la Junta de Andalucía, el resto está como artistas invitados", por lo que ha instado al consejero "a actuar y a que deje de mentir y crispar".

Diputación ha recordado que en el mes de octubre de 2022, en un encuentro celebrado en Sevilla, se alcanzó un acuerdo a cuatro bandas entre Diputación, Junta, Universidad y Ayuntamiento. El compromiso adquirido por la Diputación fue la cesión gratuita del edificio, valorado en 30 millones de euros, por 50 años, así como costear el 50% del equipamiento.

En este sentido, ha señalado que el 24 de noviembre ya había trasladado sus propuestas de mejora al borrador inicial de la Universidad para la redacción final del convenio y "no fue hasta finales de enero cuando la Junta dio su negativa a los términos reflejados en el documento alegando aspectos técnicos, que han imposibilitado que el acuerdo verbal anunciado en octubre se haya plasmado en un convenio".