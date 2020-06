El PSOE dice que al Congreso no le compete investigar al Rey Juan Carlos y se desentiende de la retirada de sus retratos

EL PSOE ha justificado su rechazo a que el Congreso admita a trámite las solicitudes para crear una comisión de investigación sobre los negocios del Rey emérito y ha recordado que "no es competencia" de las Cortes investigar a la Jefatura del Estado, al tiempo que se ha desentendido de la retirada de retratos de Juan Carlos I, que su partido sí ha apoyado en el Parlamento navarro.

En rueda de prensa, la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, ha reiterado los mismos argumentos que expuso justo antes del estallido de la pandemia del coronavirus cuando la Mesa del Congreso ya echó por tierra las pretensiones de investigar a Juan Carlos I.

Al igual que entonces, Lastra ha vuelto a apelar a la inviolabilidad del Rey que alegan los letrados del Congreso en su informe para rechazar las peticiones en este sentido de Unidas Podemos y los partidos independentistas y nacionalistas, y ha recordado que el artículo 66 de la Constitución establece que las Cortes son las encargadas de controlar al Gobierno y no a la Monarquía, al Rey o al Rey emérito. "Nada nuevo que añadir", ha apostillado.

Preguntada sobre si el PSOE piensa apoyar la propuesta de Bildu para retirar los retratos del Rey Juan Carlos del Congreso como ya ha hecho su partido en el Parlamento navarro, la vicesecretaria general ha comenzado señalando que desconoce en qué circunstancias adoptaron esa decisión sus compañeros.

En todo caso, ha querido dejar claro que en el caso del Congreso es a su órgano de gobierno, y no a ella, a quien compete decidir qué retratos se ponen o se quitan en la casa, algo que, por otra parte, le parece "absurdo".

"NI ME OCUPA, NI ME PREOCUPA"

"Nosotros estamos a lo importante y sobre la decoración del Congreso, ni tengo opinión ni la voy a tener --ha manifestado la portavoz socialista--. No es algo que me ocupe ni me preocupe".

En esta misma línea se ha manifestado su homólogo del Senado, Ander Gil, quien ha dicho también que está dedicado a las cuestiones importantes como es la crisis causada por el coronavirus y no ha querido opinar sobre el asunto. "No es por restarle importancia pero estamos centrados en reabrir todos los consultorios médicos de Castilla y León", ha agregado.