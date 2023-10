El PSOE dice que el archivo de la denuncia del PP por el cementerio prueba la "rastrera campaña" de Sanz

El Grupo socialista del Ayuntamiento hispalense ha aplaudido la decisión de la Fiscalía de archivar la denuncia formalizada por el Grupo popular el pasado mes de marzo, en plena precampaña de las elecciones municipales, por la situación del osario en forma de galería bajo el suelo del cementerio municipal, que desde hace décadas albergaría numerosos restos óseos humanos sin identificar como posible fosa común, extremo avanzado por Diario de Sevilla y confirmado por el Ministerio Público.

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Sonia Gaya, ha manifestado que la decisión de la Fiscalía prueba la "mala fe" del PP de José Luis Sanz, actual alcalde, al que ha acusado de "haber basado su campaña electoral en continuas mentiras y generación de bulos".

"El carpetazo a la denuncia sitúa a Sanz en el fango de la pésima política, de la difamación, del todo vale para arañar votos aunque sea a costa de denigrar injustamente a las personas", ha dicho Gaya, quien ha exigido a Sanz "que pida perdón ya".

"De hecho, nada más acceder al gobierno de la ciudad, el propio Sanz ordenó paralizar la investigación interna que se abrió dentro del Cementerio para esclarecer los hechos y cómo el candidato del PP había accedido sin autorización a espacios que no son públicos. Evidentemente, ya no le convenía y sabía que su denuncia no tenía visos de prosperar ante la Fiscalía. Su rastrera campaña le había dado ya el resultado que buscaba. Así funcionan él, su partido, el PP, y su amplia maquinaria de propaganda", según ha abundado Sonia Gaya.

LA DENUNCIA DEL PP

Como ha publicado Diario de Sevilla, tras la formalización de la denuncia por parte del PP ante "un posible delito de profanación de cádaveres" contemplado en el Código Penal, dada la existencia de "cientos de restos humanos acumulados en una escombrera próxima al camposanto sevillano, desprovistos de cualquier tipo de protección"; la Fiscalía no ha apreciado indicio de delito y ha sobreseído las actuaciones.

A la hora de formular su denuncia, el PP alertaba además de "una falta de respeto a la memoria de los difuntos", toda vez que según el entonces Gobierno local del PSOE, se trata de "restos depositados en un osario de época franquista, en forma de galería construida con bloques de hormigón sobre suelos donde hay catalogadas dos fosas comunes donde aún no se sabe si pudiera haber cuerpos de represaliados, y donde no se depositan restos desde hace décadas".

DESPRENDIMIENTO DE LA LOSA DE HORMIGÓN

"Ese osario, que no se utiliza desde hace décadas, se encontraba cerrado hasta que hace al menos diez años comenzó a desprenderse la losa de hormigón que lo cubría en uno de sus extremos, y desde entonces se ha ido tapando con lonas"; defendían los socialistas, mientras el entonces candidato del PP a la Alcaldía hispalense y ahora alcalde, José Luis Sanz, alegaba que "si tenían constancia de que se había caído la losa pues se debería haber arreglado para que ese osario no esté en esas lamentables condiciones, que parece más un vertedero que un osario".

El anterior gobierno local del PSOE aseguraba además que este osario está ubicado en "una zona de trabajo radicada al final del cementerio y no forma parte de la visita al público", mientras los populares, con Sanz al frente, aseguraban que los huesos sí eran visibles para el público, constituyendo este asunto un motivo de agrio enfrentamiento entre populares y socialistas poco antes del comienzo de la campaña de las elecciones municipales del pasado mes de mayo.