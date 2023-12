PSOE dice que alcaldesa de Calahorra "miente para justificar los 82.000 euros anuales que va a costar su amigo Ameyugo"

El PSOE ha afirmado este martes que "tras destaparse ayer lunes por la mañana, en el blog 'Comopuños2', que la alcaldesa de Calahorra Mónica Arceiz tenía la intención de contratar al arquitecto Juan Esteban Ameyugo a razón de 5.185 euros brutos al mes, el equipo de gobierno del PP se vio forzado a sacar una nota de prensa en la que para justificar la contratación a dedo de sus amigos mienten sobre la situación del área municipal de urbanismo".

Indican que "el actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Calahorra quiere justificar la inaudita decisión de contratar un asesor político para el área de urbanismo en el Ayuntamiento, con un coste para las arcas municipales de más de 82.000 euros anuales (salario + cotizaciones), mintiendo acerca de la situación real del área de urbanismo".

"Es rigurosamente falso que la contratación del recién inventado puesto de asesor urbanístico sea para desatascar el área de Urbanismo municipal. Es absolutamente falso que exista un volumen fuera de lo normal de licencias de los años 2020, 2021 y 2022, sin resolver", añaden.

Así, los socialistas consideran que "para maquillar esa mentira, el Partido Popular mezcla licencias solicitadas por la ciudadanía con otra tipología de expedientes que se inician desde el propio consistorio en su labor de control y vigilancia".

"Con la única intención de confundir y justificar su nepotismo -recalcan-, contabilizan como pendientes aquellas que no necesitan de resolución, tal es el caso de las declaraciones responsables, o las comunicaciones previas, Y esto lo hacen en el afán de engañar a la ciudadanía, de tapar el verdadero motivo que no es otro que contratar a amigos y que ya de paso no tenga que hacer nada el actual concejal de urbanismo, a excepción de cobrar cada fin de mes".

De hecho, "los datos demuestran que la resolución de licencias durante el comienzo de esta legislatura, con la señora Arceiz y el señor Mazo al frente, se han ralentizado respecto el mismo periodo de la pasada legislatura más de un 20 %, y eso ha sido fruto de su incompetencia y su torpe dirección del área de urbanismo".

Desde el PSOE señalan que "durante la pasada legislatura el equipo socialista resolvió el 85 % de las licencias solicitadas por la ciudadanía, siendo requerido el otro 15 % restante y permaneciendo pendiente de respuesta".

Del mismo modo "se resolvieron licencias que llevaban atascadas en el consistorio más de veinte años, como es el caso de las permutas del Monte de Los Agudos; y otros muchos expedientes que el Partido Popular dejó parados y atascados, causando graves problemas económicos a los interesados".

Otros "importantes hitos" para el urbanismo calagurritano "se aprobaron durante el periodo 2019-2023 como la revisión del Plan General Municipal, la puesta en marcha de licencias comunicadas y declaraciones responsables que permiten la realización de las obras de manera simultánea a la comunicación agilizando los trámites y eliminando plazos de espera, así como importantes proyectos de urbanización en la ciudad".

"Por todo ello exigimos a Arceiz y su concejal de urbanismo que dejen de mentir a la ciudadanía para justificar sus decisiones. Que cesen en la burda estrategia con la intentan tapar su falta de capacidad de gobierno y gestión, las cuales van a resultar muy caras a nuestra ciudad", concluyen.