PSOE dice no entender a Podemos cuando pide retomar coalición "que impidió"

La portavoz del PSOE, Adriana Lastra, ha asegurado no entender la propuesta de Unidas Podemos de retomar las negociaciones por un gobierno de coalición donde quedaron hace un mes porque fue en la votación de julio cuando la formación morada "impidió que haya un gobierno socialista".

En declaraciones en el Congreso antes de participar de la Diputación Permanente, Lastra ha dicho que la negociación con UP se debe "retomar desde el inicio" para pactar un programa y ha acusado a "los demás" grupos de ser los que "están bloqueando" la investidura de un Gobierno porque "no hay alternativa" a Pedro Sánchez.

Preguntada sobre por qué da por rota las negociaciones con UP y las declaraciones del negociador de ese partido, Pablo Echenique, que aseguró que se estuvo "muy cerca" de un acuerdo y que solo "faltó tiempo", Lastra ha respondido que "son ellos los que las dieron por rotas en el momento en que rompen la posibilidad de un gobierno de coalición".

Además, ha dicho querer ser "prudente" al responder a Echenique y ha añadido: "No he entrado en ninguna provocación de ningún portavoz de Podemos en el mes de agosto y no lo voy a hacer ahora".

En ese sentido, ha reiterado que "la confianza necesaria para ir a un gobierno de coalición se quebró en esa votación" de investidura en julio.

También ha ratificado que tras las reuniones con organizaciones de la sociedad civil, en septiembre comenzarán los contactos con partidos políticos, aunque ha evitado precisar con quiénes y en qué fecha.