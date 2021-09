PSOE no ve deslealtad ni presión de Podemos por apoyar otra Ley de Vivienda

El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha señalado que "en absoluto" el partido se siente presionado por la proposición de ley que hoy ha registrado Podemos junto con otros socios parlamentarios y que ha sido elaborada por organizaciones que defienden el derecho a la vivienda y los sindicatos CCOO y UGT, y ha incidido en que tampoco es una "deslealtad".

"En absoluto nos sentimos presionados... todo lo que sea enriquecer el planteamiento legislativo mejor", ha dicho en declaraciones a la prensa en el Congreso donde ha señalado que las negociaciones dentro del Gobierno de coalición avanzan a falta de depurar "flecos".

No obstante, ha señalado que el Ejecutivo no va a condicionar la aprobación del Consejo de Ministro al anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2022, que son la prioridad y llegarán en breve a las Cortes Generales, y ha recordado que en materia de vivienda hay en marcha un plan europeo de reformas, muchas medidas que se han implementado y otras nuevas que habrá que adaptar.

"No vamos a dilatar en el tiempo la aprobación de los presupuestos... y eso no quita para que estemos preocupados por la vivienda", ha dicho el portavoz socialista tras insistir en que no hay un calendario para la nueva ley que negocian con Podemos, que a su vez, priorizará un mejor acceso de los jóvenes a la vivienda y medidas de impacto para contrarrestar las dificultades que presenta actualmente el mercado de la vivienda en España.

Gómez ha negado que sea una deslealtad que Podemos se haya sumado a apoyar otra proposición de ley sobre vivienda al margen de la que negocia con el Ejecutivo y ha enmarcado este apoyo en la "perspectiva propositiva" que tienen los grupos parlamentarios para plantear iniciativas en el Congreso.