El PSOE se desentiende de la propuesta de amnistía de Sumar: el guiso no está en el fuego

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, se ha desentendido de la propuesta de Sumar sobre la amnistía que esta tarde presenta Yolanda Díaz en Barcelona al asegurar que "no hay guiso, el guiso no está en el fuego", refiriéndose a que ni siquiera está sobre la mesa de las negociaciones esta medida de gracia que Junts y ERC exigen para apoyar la investidura de Pedro Sánchez.

Es lo que ha asegurado López este martes en rueda de prensa en el Congreso, después de que Sánchez se reuniese con los portavoces del BNG y PNV dentro de la ronda de contactos para recabar los apoyos de cara a su investidura.

"No es que haya muchas manos en el guiso, no hay guiso, el guiso no está en el fuego", ha subrayado López contestando a las palabras de portavoz del PNV, Aitor Esteban, quien previamente advertía de que "cuántas más manos haya en el guiso, más complicado se hace", y acusaba a Sumar de querer ser el "perejil de todas las salsas" después de que Díaz haya tomado la iniciativa en la cuestión de la amnistía.

El portavoz del PNV también ha señalado en este sentido que su partido podría haber planteado alguna medida relacionada con la amnistía pero no creen que sea un tema suyo. "Yo creo que este tema a quien les toca es a los partidos catalanes", ha zanjado Esteban.