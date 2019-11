El PSOE no descarta que el Grupo Mixto del Congreso se pueda dividir para facilitar su labor si lo permite el Reglamento

El PSOE está abierto a facilitar la visibilidad del Grupo Mixto en el Congreso, teniendo en cuenta que lo integran 21 diputados de once partidos diferentes, pero ha recalcado que sólo se podrá dividir si lo permite el Reglamento.

Así lo ha puesto de manifiesto la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, en el Congreso, donde ha acudido para asistir a la reunión de la Diputación Permanente --el único órgano en pie entre legislaturas-- que debate los últimos cuatro decretos leyes del Gobierno socialista.

Tras la constitución del nuevo Congreso surgido de las elecciones generales, el próximo 3 de diciembre, será el momento de constituir los grupos parlamentarios. El Reglamento establece que todos los partidos que tengan 15 o más escaños podrán constituir grupo, requisito que cumplen PSOE, PP, Vox y Unidas Podemos y sus confluencias.

REQUISITOS PARA CONSTITUIR GRUPO

Pero hay una segunda vía: superar los cinco diputados y el 5% de los votos en todo el país o el 15% en todas las circunscripciones en las que se concurre, una fórmula que le vale a Ciudadanos, a ERC, al PNV y a Bildu, pero no a Junts que, pese a tener ocho asientos en el Congreso, no llega a ese porcentaje del 15% ni en Barcelona ni en Tarragona ni en la media de Cataluña.

Tampoco le sirve a Más País, ni al resto de partidos regionalistas que previsiblemente integrarán el Mixto en la próxima legislatura: la CUP, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Unión del Pueblo Navarro, Compromís, el Bloque Nacionalista Galego, Foro Asturias, el Partido Regionalista de Cantabria y Teruel Existe.

Algunos de sus de miembros llevan días viendo qué posibilidades hay para dividirse y ya han trasladado a la portavoz socialista, Adriana Lastra, la necesidad de que les faciliten el trabajo parlamentario, a lo que ésta ha asegurado que intentarán darles "visibilidad".

LAS VENTAJAS DE TENER GRUPO

"Pero el problema es que esto no es una cuestión de posicionamiento político, sino de cumplimiento del Reglamento --ha explicado--. Si se cumple el Reglamento para poder desgajar el Grupo Mixto, se hará, y si no, no se hará".

Tener grupo propio supone grandes ventajas políticas, económicas y de medios. Quien lo constituye tiene garantizada su representación en todas las comisiones parlamentarias, en la Diputación Permanente y voz propia en la Junta de Portavoces y capacidad para intervenir en todos los debates en igualdad de condiciones, mientras que dentro del Grupo Mixto hay que repartirse tiempos de intervención y asientos en las comisiones.