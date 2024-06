PSOE descarta que el acuerdo de coalición con Sumar este en juego tras la renuncia de Díaz y aboga por seguir avanzando

La secretaria general del Grupo Socialista en el Congreso, Montse Mínguez, ha asegurado que, pese a la decisión de la vicepresidenta Yolanda Díaz de abandonar la dirección de Sumar, el acuerdo de coalición "se va a mantener", descartando así que esté en juego la legislatura o que haya previsión de nuevas elecciones generales.

"Tenemos un buen acuerdo de gobierno que vamos a mantener, que se va a respetar y que va a seguir avanzando", ha aclarado este martes en una rueda de prensa tras la Junta de Portavoces del Congreso al ser preguntada por si la decisión de la vicepresidenta Díaz tras los resultados de las elecciones europeas podría afectar a la estabilidad de la legislatura y ha expresado su "absoluto respeto" a las decisión.

En ese sentido, y preguntada también por las palabras del presidente autonómico, el socialista Emiliano García-Page deslizando la idea de un adelanto electoral para "no eternizar lo inviable", Mínguez ha defendido que "quedan tres años de legislatura" y el Ejecutivo va a seguir "avanzando" para frenar la "ola reaccionaria".

Y ha matizado que Page no pidió "exactamente" elecciones anticipadas. "Creo que exactamente no ha pedido elecciones anticipadas, sino que lo ha dicho de otra manera, ya sé que estamos en un mundo viral de resumirlo todo en un tuit, pero exactamente así no lo ha dicho y no lo compartimos".

A su juicio, los españoles ya se pronunciaron en las elecciones generales del 23 de julio y en las pasadas europeas, y no se trata de "votar hasta que salga lo que uno quiere" sino de "respetar lo que han decidido los ciudadanos".

EN CATALUÑA NO HABRÁ REPETICIÓN ELECTORAL

Una línea que ha mantenido también al ser preguntada por la posibilidad de que se produzca una repetición electoral en Cataluña, ya que Mínguez considera que las tres elecciones celebradas en esa comunidad en el último año muestran el mismo mapa político, con el socialista Salvador Illa como único candidato con opciones de presidir la Generalitat.

A su juicio, la Mesa del Parlament elegida con Junts en la Presidencia y mayoría independentista "no representa la mayoría", pero espera que a partir de ahora se pueda "abrir una nueva etapa para que empiece el trámite de investidura, que sólo pasa porque sea el presidente Salvador Illa".