El PSOE descarta cambios respecto al asunto de la prostitución para contentar a una parte de Unidas Podemos

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha descartado hacer cambios en la proposición de ley que busca acabar con la prostitución con el objetivo de "contentar" a grupos como Unidas Podemos, que está dividido con este tema, y solo contempla introducir modificaciones que supongan una "mejora".

Por el momento, el primer paso que tiene que afrontar esta proposición de ley es su toma en consideración, un asunto que debatirá este martes el pleno del Congreso de los Diputados, sin que estén claros todavía los apoyos con los que contará el texto del PSOE, que sigue en contacto con los grupos para tratar de buscar su adhesión, incluido el PP.

En una rueda de prensa tras la Ejecutiva Federal del PSOE, Lastra ha dicho que espera que la toma en consideración salga adelante con una "mayoría reforzada" en el Congreso y ha recordado que el PP votó hace tres años a favor de una proposición no de ley para abolir la prostitución, por lo que confía en que los populares "mantengan ese compromiso".

En el caso de sus socios de Gobierno de Unidas Podemos, Lastra ha comentado que una parte de la coalición es favorable a la toma en consideración de la proposición, pero los Comunes, que son contrarios al espíritu del texto, no han desvelado su voto aún. "Si es un tema que no tienen resuelto (en Unidas Podemos) no es un problema del PSOE, nosotros lo tenemos resuelto desde hace muchos años", ha añadido la vicesecretaria general socialista, que ha subrayado que su partido es abolicionista "desde hace más de un siglo".

Respecto a la posibilidad de introducir más adelante cambios en el texto legislativo para contentar a sus socios de Unidas Podemos, ha dicho que les gustaría que la ley saliera "tal y como está" redactada, aunque "seguramente es mejorable". "¿Pero vamos a renunciar a algunos de nuestros planteamientos para contentar a alguien? No, con la libertad de las mujeres no se negocia. Puede hacer mejoras de todo tipo, pero sobre la libertad de las mujeres no se negocia", ha señalado.

Lastra ha indicado que no han mantenido contacto con el Ministerio de Igualdad (de Unidas Podemos) para abordar la toma en consideración de la ley, aunque ha dicho que conocen "la posición del PSOE". El contenido de la iniciativa es principalmente el texto de la enmienda que el PSOE decidió retirar durante el debate del dictamen de la ley del solo sí es sí para que esta norma siguiera adelante, puesto que los socios del Gobierno en el Parlamento amenazaron con no apoyarla si la propuesta socialista se incorporaba al texto final.

En concreto, los socialistas plantean castigar toda clase de proxenetismo, sin que sea necesaria la relación de explotación, y también la tercería locativa, que configura una modalidad agravada del delito de proxenetismo, con aumento de la pena. Contempla multas de entre 12 y 24 meses y penas de prisión de entre 1 y 3 años y multas de 24 a 48 meses en el caso de que la persona prostituida sea menor de edad o una persona en situación de vulnerabilidad.