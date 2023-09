PSOE denuncia que "miles de alumnos llevan casi 15 días sin transporte escolar por la nefasta gestión de López Miras"

La vicesecretaria general y portavoz del PSOE de la Región de Murcia,Carmina Fernández, ha denunciado que "miles de alumnos de laRegión llevan cerca de 15 días sin transporte escolar por la nefastagestión del presidente Fernando López Miras, que ha abandonado a su suerte a todas estas familias".

Una situación que califica de "inaceptable" y considera que López Miras "tiene que asumir responsabilidades porque es el máximo responsable de que miles de familias, especialmente las familias vulnerables y las que viven alejadas de sus centros educativos, se hayan quedado sin ninguna alternativa para desplazarse", ha señalado.

Fernández ha recordado que el Grupo Parlamentario Socialista registró en la Asamblea Regional una pregunta oral dirigida al consejero deEducación para que dé las explicaciones pertinentes. "Además, vamos aregistrar una moción para pedir su reprobación porque esto esinaceptable", anuncia.

"Y como premio a este desastroso inicio de curso escolar, continúa, López Miras vuelve a nombrar al mismo consejero de Educación para su gobierno. Vuelve a demostrar que no le importan las familias, no le importan los estudiantes de la Región y desprecia a toda la comunidad educativa porque no le preocupa lo más mínimo la educación pública de la Región".

En este sentido, la portavoz socialista ha insistido en "la falta deprevisión y gestión del Gobierno de López Miras ante el inicio del cursoescolar" y ha recordado que "han dejado tirados a más del 50 por cientodel alumnado de la Región, incluidos alumnos con necesidadeseducativas especiales".

Y es que, denuncia, "además de dejarlos sin transporte escolar, muchos alumnos de la Región reciben sus clases en barracones un curso más porque no se han hecho las obras necesarias en los colegios. Y ay barracones todavía sin instalar, por lo que muchos niños reciben clases online en sus casas, además de que aún hay alumnos que no tienen profesor asignado porque la Consejería ha sido incapaz de cubrir las plazas necesarias".

"Mientras tanto, López Miras lleva tres meses mintiendo a la ciudadanía y más preocupado por mantener su sillón que por los resolver los problemas de la Región en la Comunidad. Todo esto en laComunidad con mayor tasa de fracaso escolar y en la que solodos de cada cien menores tienen acceso a las becas de comedor", haañadido.

Finalmente, Fernández ha asegurado que el PSOE de la Región de Murcia seguirá defendiendo una educación pública de "calidad quegarantice la igualdad de oportunidades para todo el alumnado de laRegión".