El PSOE denuncia "la exclusión Jaén" de los tres decretos de sequía y exige a Moreno que "repare esta injusticia"

El PSOE de Jaén ha denunciado este miércoles "la exclusión de la provincia de Jaén de los tres decretos de sequía que la Junta de Andalucía ha aprobado en estos últimos años". En la Comisión del Agua del Parlamento andaluz, la parlamentaria Mercedes Gámez ha exigido a Juanma Moreno que "repare esta injusticia", que aumente su compromiso inversor y que cumpla sus promesas con la provincia en esta materia.

Gámez ha preguntado los motivos por los que Juanma Moreno ha dejado fuera a Jaén de esos decretos y le ha recordado que la Ley de Aguas de Andalucía y el Estatuto de Autonomía establecen que "tiene que realizar labores de auxilio y garantizar el abastecimiento en todas las provincias andaluzas, también en las más pequeñas". "Seremos más pequeñas, pero también somos Andalucía y también necesitamos estas obras de abastecimiento", ha señalado en referencia a Jaén, pero también a Córdoba, en una nota de prensa del PSOE jiennense.

La parlamentaria ha lamentado que "una vez más" la consejera de Agricultura no haya dado respuesta satisfactoria a esta reivindicación y "se haya dedicado a lanzar balones fuera y a confrontar nuevamente con el Gobierno de España", que es "el deporte favorito de la Junta de Andalucía". "La realidad es que la Junta ha dicho hoy que está invirtiendo 240 millones de euros en la Cuenca del Guadalquivir en Sevilla, pero al mismo tiempo sostiene que no puede hacerlo en la Cuenca del Guadalquivir en Jaén. En Sevilla sí actúan, pero en Jaén no. Se ve que esta provincia no le interesa a la Junta", ha resumido.

Gámez ha afeado que la Junta "deje fuera" a la provincia de Jaén de proyectos de conexión de aguas regeneradas y terciarias, así como que "acumule un retraso de más de tres años" en las obras de mejora del Víboras-Quiebrajano, que abastece a 220.000 vecinos y vecinas de 17 municipios. La parlamentaria ha subrayado que la Junta "se equivoca gravemente cuando habla del Gobierno de España, puesto que el Gobierno de España es la única administración que se está moviendo junto a la Diputación de Jaén para dar respuesta a las necesidades hídricas de la provincia".

"El Gobierno de Pedro Sánchez ha ejecutado las obras de abastecimiento del Condado y ya ha destinado 3,3 millones de euros para el embalse de La Fernandina, la ejecución de pozos para el abastecimiento de La Carolina y la presa del Giribaile", ha apuntado Gámez. A esto ha añadido que el Gobierno de España ya se ha comprometido con la Diputación de Jaén a invertir más de 200 millones de euros en obras hídricas en un plan en el que la administración provincial lleva años trabajando. "Ojalá la Junta de Andalucía tuviera la mitad del compromiso que demuestra el Gobierno de España con Jaén", ha apostillado.