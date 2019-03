PSOE defiende la renovación del 80% en sus listas y critica la "criba" del PP

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha defendido la "renovación" que ha llevado a cabo su partido en las listas al Congreso (80%) y al Senado (86%), al tiempo que ha acusado al líder del PP, Pablo Casado, de haber "cribado a los sectores más moderados y con más experiencia de gobierno".

Ábalos se ha mostrado convencido de que la "criba" que ha hecho Casado en el PP refleja que sus candidaturas no están pensadas para gobernar, sino para estar "armado en la oposición".

Según los datos que ha ofrecido en una rueda de prensa en Ferraz, de los 175 nombres que forman las listas del PSOE al Congreso, el 80% son nuevos y más de la mitad son mujeres en puestos de salida, mientras que la renovación de los cabezas de lista de cada provincia alcanza al 57%.

En cuanto a la candidatura al Senado, la renovación de los cabeza de lista es también del 80%, mientras que en el conjunto de las listas alcanza el 86%.

En las listas de los municipios de más de 50.000 habitantes, de los 2.918 candidatos, 1.417 son mujeres y más de 400 son jóvenes de entre 18 y 35 años que se incorporan por primera vez.

Para las elecciones europeas, la renovación alcanza al 65% de los candidatos en puestos de salida; a casi el 90% en el total y el 25% de los nombres son de jóvenes.

Ábalos, que ha vuelto a negar que la renovación en las listas de su partido haya supuesto un "ajuste de cuentas" del presidente Pedro Sánchez con Susana Díaz y con los que apoyaron a ésta en las primarias por el liderazgo del partido en 2017, ha dicho que la "dirección federal buscaba un grupo parlamentario que constituyera el equipo" que quiere.

Prueba de ello -ha apuntado- es que en las candidaturas autonómicas Ferraz "no ha intervenido en ninguna" y en las municipales lo ha hecho solo cuando ha existido algún conflicto entre el candidato y la dirección del partido.

"Hemos dejado que sean los diferentes niveles territoriales los que compongan los equipos", ha subrayado Ábalos, para quien en el grupo parlamentario del Congreso en la próxima legislatura "hay gente de todo tipo" y "no es verdad que no haya nadie" que no apoyara a Sánchez en primarias.

En el caso del PP, ha sostenido que sus candidaturas "no están pensadas para gobernar sino para estar en la oposición" y que demuestran también la "vuelta del partido a sus orígenes más reaccionarios", al haber "optado por un perfil más esencialista al rebufo de lo que marca Vox".

En cuanto a Cs, ha destacado que "la sombra de la sospecha se alarga sobre todos sus procesos internos" y que "Rivera, que en su día quiso liderar la regeneración, tiene que explicar qué pasa" en su partido, porque "si uno es capaz de engañar a sus propias bases, los ciudadanos tiene motivos para desconfiar".

Sobre el fichaje de algunos militares por parte de Vox, se ha reafirmado en que es evidente que esta es una formación "claramente franquista" que recoge "toda la nostalgia franquista".

"Es franquismo de verdad, un franquismo que han tenido el pudor de no reivindicar durante cuarenta años y, ahora que todo se olvida más, lo reivindican", ha lamentado.