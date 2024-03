PSOE defenderá su modelo de residencias en Pleno de la Asamblea para evitar que lo ocurrido en pandemia pueda repetirse

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid defenderá en el Pleno del próximo jueves su propuesta de modelo de residencias para la Comunidad a través de una moción que incluirá el modelo de cuidado de las personas mayores, de atención en residencias y de solución a muchos de los problemas que, a su juicio, afrontan estos centros.

Así lo ha señalado su portavoz y secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, durante la presentación del informe de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de la Comunidad durante la primera ola de la pandemia, que ha tenido lugar este viernes en el Ateneo de Madrid.

Un informe que ha concluido que la respuesta del Gobierno regional en esta crisis "fue inadecuada" y se "vulneraron derechos fundamentales" de los residentes y sus familias.

Lobato ha asegurado que su formación "toma nota" de las conclusiones presentadas por esta comisión sobre la gestión que el Gobierno regional hizo de estos centros durante los meses de marzo y abril de 2020, y ha subrayado que entre los objetivos de esta moción --que llegará después de la interpelación a la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, en el Pleno de esta semana-- está que lo ocurrido entonces no pueda repetirse.

"No puede ser que después de cuatro años no se haya movido un dedo en la Comunidad de Madrid para cambiar nada, ni un milímetro. Si hoy volviera a haber una pandemia las consecuencias serían exactamente las mismas", ha lamentado el líder socialista, quien ha acusado al PP de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, de no haber "movido ni un dedo para corregir nada".

Juan Lobato ha agradecido el trabajo realizado por esta Comisión Ciudadana y ha subrayado que lo que "no consiguió la política" ni la Asamblea de Madrid, "lo consigue la sociedad civil".

ABOGA POR CONOCER LA VERDAD "NO POR REVANCHISMO"

Un informe "absolutamente fundamental" a juicio de Lobato para "conocer la verdad no por revanchismo ni para buscar culpables", sino para "conocer la verdad" y para que "nunca vuelva a pasar lo que pasó en la Comunidad de Madrid".

"Por eso estamos tan agradecidos a todas las asociaciones, plataformas, colectivos, mareas que han participado en la organización de todo este trabajo de análisis. Les felicitamos por su trabajo y sobre todo tomamos nota", ha subrayado el político socialista.

Precisamente el pasado 26 de febrero, la Junta de Portavoces de la Asamblea rechazó, con la oposición de PP y Vox, la propuesta del PSOE para crear una comisión de estudio propuesta por el PSOE para mejorar la atención de los mayores en residencias y centros. En la rueda de prensa posterior, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, explicó esta negativa asegurando que era una "excusa" del PSOE para hacer "revisionismo de lo que pasó durante la pandemia".

A su juicio, las conclusiones de este informe "invitan a pensar que tenía todo el sentido del mundo haber continuado con ese trabajo" de investigación, después de que se cerrara la anterior comisión de investigación en la Asamblea en la anterior legislatura.

"Veremos a ver si fruto de este informe y de lo que vamos a conocer tiene una mínima sensibilidad el Partido Popular y la señora Ayuso para aceptar que vuelva al Parlamento, a la casa de todos los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de Madrid, la investigación, el análisis y las conclusiones sobre lo que pasó. Ojalá que así sea", ha concluido Juan Lobato.

Lobato ha estado acompañado en este acto por la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, quien ha recordado las "responsabilidades" que su partido ha exigido tanto a nivel regional como local, con el fin de que "se conozca por fin la verdad".

En este sentido, ha lamentado que "cuando se habla de las residencias se enmudece" el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. "Y no sólo es importante la verdad y la dignidad de las víctimas y sus familias, sino también la reparación", ha añadido Maroto, quien ha concluido, al hilo de las conclusiones del informe, que "se podrían haber evitado muchas muertes" de no ser por "los protocolos de la vergüenza" que, según ha criticado, "firmó" la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.