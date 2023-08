PSOE critica la "situación desigual" del Andévalo en cuanto a la sanidad pública con "recortes y sin servicios"

El secretario territorial del Andévalo del PSOE de Huelva y alcalde de San Silvestre de Guzmán, José Alberto Macarro, ha criticado la "situación desigual" de los municipios de esta comarca en cuanto a sanidad pública, ya que "dependiendo de su proximidad con la costa o la capital, cuenta con unos servicios u otros", por lo que ha lamentado "recortes e incluso pueblos que no cuentan con médicos por las tardes o los fines de semana".

En rueda de prensa, el socialista ha reprochado que, "dependiendo de la zona de la comarca donde se viva, los ciudadanos tendrán más suerte de ser beneficiarios de la sanidad pública", de este modo, "los municipios más cercanos a la costa, como es el caso de San Silvestre de Guzmán, que pertenece al distrito de Lepe, sus vecinos pueden hacer un uso normal de los servicios públicos, sin recortes en verano", pero "si nos adentramos al interior, en cada pueblo se cuenta con recortes o no disponen de servicios de urgencias".

"Por ejemplo, en El Almendro los médicos del centro sanitario se tienen que trasladar a Villanueva de los Castillejos, dejando solo a un enfermero, teniendo que trasladar al final una población de casi 800 habitantes al municipio más cercano. Una situación surrealista", ha reprochado.

Por otro lado, el socialista ha criticado que en Cabezas Rubias, un municipio "con 700 habitantes", tiene "tan solo tres días de servicio a la semana", porque "sus médicos se tienen que marchar a Tharsis para cubrir el servicio allí", algo que, a su juicio, es "muy raro".

"Al final estamos asistiendo a municipios prácticamente de primera o de segunda categoría, ya que en función de la distancia que tengan con la capital o la costa tendrá unos servicios o no. Pero estos recortes no son solo propios del Andévalo, también lo estamos viendo en el Hospital de Riotinto o en los pueblos de la sierra, que han sufrido durante el verano un desmantelamiento increíble en sus servicios médicos", ha remarcado.

Por ello, Macarro ha pedido al PP "una reestructuración de los servicios por completo", que "se puede trasladar al transporte", ya que en el Andévalo, "también lo sufrimos", puesto que "igualmente, cuanto más nos dirigimos hacia el interior, más desproporcionado es el servicio público".

"No entendemos estos recortes, porque nuestros pueblos en verano tienen mucha vida. Por ejemplo, yo represento a San Silvestre de Guzmán, que tiene menos de mil habitantes, pero que duplica su población en estas fechas, de hecho, hemos tenido un verano importante, pero al final no contamos con un servicio de urgencias a partir del viernes a las tres de la tarde, por lo que nuestro centro de salud cierra hasta el lunes, pero tampoco contamos con médico por las tardes. Incluso para las fiestas el Ayuntamiento paga de sus arcas el servicio sanitario para garantizar la seguridad sanitaria las 24 horas", ha enfatizado.

Asimismo, ha llamado la atención en el servicio de Pediatría, ya que "no hay ningún pueblo del Andévalo que tenga cubierto este servicio, además de Paterna y Escacena, dos pueblos importantes del Condado que tampoco tienen a ese especialista, siendo el médico de cabecera el que está haciendo esas funciones".

En este sentido, el socialista ha reiterado "no entender" por qué en verano "el servicio sanitario en los pueblos del Andévalo se ve recortado", toda vez que ha indicado que Santa Bárbara de Casa, "no dispone de Urgencias desde las tres de la tarde a ocho de la mañana", lo que ha hecho que "sus habitantes y el propio Ayuntamiento se movilice".

"No somos vecinos de primera o de segunda. Nos ha costado mucho llevar la sanidad pública al nivel que la tenemos y no podemos retroceder quitando a los pueblos esos servicios. Pero ya no solo la sanidad, sino también lo estamos viviendo con los transportes", ya que los vecinos "cuenta con menos servicios, imposibilitando en muchos casos que no pueda venir al médico a la capital, simplemente le ponían un servicio de taxi a demanda del que los alcaldes nos enteramos después de la pandemia de que existía ese servicio", ha abundado.

Así las cosas, el también primer edil ha subrayado que la Junta "está realizado un desmantelamiento de los servicios públicos", ya que "por contra, le está inyectando una cantidad brutal de dinero al hospital concertado de Lepe", pero los vecinos "al final están pidiendo el traslado al hospital de referencia porque no le cubren los servicios necesarios".

"Así que le volvemos a decir al Partido Popular que no trate a los pueblos ni de primera ni de segunda, que no se cargue la sanidad pública porque es un bien y un derecho que hemos adquirido durante muchos años. Es muy importante que los pueblos pequeños cuenten con estos servicios, porque al final, si no es así, no estamos contribuyendo de ninguna forma a uno de las piezas claves del despoblamiento", ha incidido.

Ante esta situación, el socialista ha ironizado con que, por ejemplo, Santa Bárbara de Casas, Paymogo o Cabezas Rubias "está esperando a que el personal de la Junta se incorpore de las vacaciones para una solución a su problema", por lo que ha remarcado que los alcaldes "no nos cogemos vacaciones" y por eso no entienden que "ante una problemática de este tipo, se tenga que esperar a que se reincorporen para solucionarlo", toda vez que ha asegurado que siempre les dan "un no por respuesta o simplemente ni contestan".