El PSOE critica el "reparto desigual" de inversiones en los barrios y pide explicaciones a Azcón

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha criticado el "reparto desigual" de inversiones del presupuesto de 2022, "que da la espalda a los barrios" y ha pedido explicaciones al alcalde, Jorge Azcón.

También le ha reclamado que aclare los "líos de la derecha", después de que VOX alertara de que el proyecto de presupuestos de 2022 presentado por el Gobierno PP-Ciudadanos no es el pactado con esta formación. "Han engañado a VOX", ha resumido la portavoz del PSOE, para criticar la "incapacidad" y "falta de credibilidad" de este proyecto de presupuestos de 2022 "que llega tarde y mal".

Tras analizar el proyecto de presupuestos de 2022 --del que ha puesto en duda que sea el acordado con VOX y por tanto el válido sobre el que elaborar enmiendas--, Lola Ranera ha observado que VOX "ha salido muy barato", al figurar 50.000 euros para digitalización, 500.000 euros para la avenida Cataluña, otro medio millón para Cogullada o que se conformara con otros 500.000 euros para Malpica.

"La conclusión --ha dicho Ranera-- es que a VOX le han engañado o es un esperpento que da absoluta vergüenza; el lío de la derecha es de un calado absolutamente incomparable".

Según ha expuesto, "si es un error de papeles y han colgado y nos han dado unos presupuestos que son erróneos, no se si --el Gobierno municipal-- es consciente de lo que está pasando y en manos de qué gestores estamos, cuando hay COVID y es el año de la recuperación en el que hay que transmitir confianza".

La portavoz del PSOE ha añadido: "Se despachan con acuerdo que es una vergüenza para la quinta ciudad de España y es bochornoso". A su parecer, el alcalde Azcón "tendrá que salir de donde esté y dar explicaciones a la ciudadanía porque si han engañado a VOX por qué no engañarán a la ciudadanía" o son "incapaces" de presentar un proyecto de presupuestos, ha simplificado.

CONTENIDO

Ranera ha esgrimido que el presupuesto de 2021 ha sido el "menos ejecutado" y ha augurado que no llegará al 50 por ciento porque estaba en un 42 por ciento ante de finalizar el año. "Pueden poner la inversión que sea porque luego no se ejecuta y denota muy poco rigor, además de incapacidad y la poca garantía y confianza que ofrece este gobierno al no llegar al 50 por ciento de ejecución".

Dando por válido el proyecto que les han entregado para 2022, Ranera ha comentado que la inversión directa, sumados los capítulos 6 y 7 y Ecociudad, con el plan de calles, ya que entre todos contienen las decisiones políticas de inversión, revela que hay tres distritos con "cero inversiones por habitante".

Se trata de Las Fuentes, Santa Isabel y Casablanca, ha enumerado, para indicar que a Santa Isabel le imputan los 500.000 euros del polígono de Malpica y al de Casablanca el pabellón mudéjar.

Por distritos, ha desglosado que el Actur recibe 3,37 euros por habitantes; el Arrabal, 18,52 euros por habitante, y, precisamente, en la margen izquierda suma 150.000 habitantes, con una media de 11.10 euros por habitante.

Parque Venecia, con la escuela infantil, tendría 190 euros por habitante, y a Torrero, como núcleo urbano, se le dota con 31 euros por habitante; en Oliver son 39 euros por habitante; en San José se alcanzan los 16,05; en Miralbueno, los 20,95; en Delicias, con la reforma de la avenida Navarra, son 51,26 euros por habitante; La Almozara, 68 euros por habitante; mientras que el distrito Sur alcanza los 156 euros por habitante y 37,59 euros, el Distrito Universidad, ha enumerado.

Por su parte, Centro y Casco Histórico llegan a 176,34 euros por habitante al tener las partidas de reforma de la plaza Salamero y la regeneración del entorno de las calles Zamoray-Pignatelli, "aunque VOX dicen que tampoco están", ha apostillado Ranera. Son los dos únicos proyectos de los capítulos 6 y 7, ha aseverado.

PREMIA AL CENTRO

La portavoz del PSOE ha criticado que este Gobierno "por decisión política castiga a los barrios y solo premia al centro de la ciudad con obras a ejecutar, porque se caen, como pasó con el parking de la plaza Salamero".

Por su parte, el concejal socialista, Horacio Royo, ha comentado que es un proyecto de presupuesto "publicitario" para "engañar" a la ciudadanía y "lavar la mala conciencia del Gobierno por el abandono a los barrios, mientras el centro acapara un porcentaje de inversión muchísimo más alto".

Royo ha considerado que puede ser "que no solo engañen a los vecinos, sino también a su propio socio de VOX, lo que sería realmente llamativo", ha opinado.

Del análisis del presupuesto, ha observado que hay proyectos de inversión que son solo de redacción de los mismos y es gasto ordinario que se pasa a inversión, como el centro cívico de Parque Goya o las obras de la futura ampliación del plan de calles, que en 2022 solo se van a redactar y luego se verá si se ejecutan o no.

"MAQUILLAJE"

Ha explicado que en Zamoray-Pignatelli que hay un "profundo engaño" y es para "lavar la conciencia" del consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, por destinar 850.000 euros de la partida de dos millones de euros a la reforma de la plaza Salamero en 2021.

Para ambos proyectos, se ha hecho un presupuesto de 7,5 millones de euros "arramblando con todos los proyectos pendientes de salir adelante", entre los que ha citado la antigua fábrica de Giesa, "que se ha volatizado para engordar Zamoray-Pignatelli o la mejora de la riberas del Canal Imperial, que de dos millones en 2021 ha pasado a cero, o el corredor verde, que ahora son las obras de urbanización del complejo hospitalario del Grupo Quirón".

A juicio del concejal socialista, se abandonan proyectos fundamentales para que Serrano "maquille la deslealtad hacia los vecinos de Zamoray-Pignatelli por haber quitado parte de la dotación del 2021".

Horario Royo ha dudado que se lleven a cabo los 2,7 millones de euros para la compra de solares o los 3,5 millones de euros para la construcción de viviendas. "En diez meses, comprar suelo, redactar proyectos de viviendas y ejecutarlas, no se lo cree nadie", ha dicho.

A su parecer, estos seis millones "son inejecutables en 2022 porque Serrano se niega a que las viviendas pasen a Zaragoza-Vivienda". Ha concluido que para una "mera operación de maquillaje se llevan partidas de Giesa o de las riberas del Canal Imperial porque solo están preocupados por su imagen" y esto "demuestra que tienen más dinero que ideas", ha deducido.