El PSOE critica el recorte "casi a la mitad" del número de comisiones municipales en el Ayuntamiento

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada ha criticado el recorte "casi a la mitad" en el número de comisiones informativas municipales por el nuevo equipo de gobierno local de la alcaldesa, Marifrán Carazo, del PP, las cuales han quedado reguladas para la corporación en el pleno de organización celebrado este viernes.

Así, el portavoz adjunto del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Jacobo Calvo, ha apuntado que las comisiones de control pasarán de "siete sesiones mensuales, a cuatro, en un ejemplo de opacidad que apunta a ser la seña de identidad del nuevo gobierno del PP".

Para el edil socialista, según ha informado el PSOE en una nota, "es lamentable que una de las primeras decisiones de la alcaldesa haya sido reducir el tiempo de debate y el número de comisiones en el que los concejales de la oposición tienen información y constancia de los expedientes que irán a pleno, así como la gestión ordinaria de cada área".

A juicio de Calvo, "la decisión de reducir las comisiones no es más que un intento de cercenar la labor de oposición que se realiza a través de control en las comisiones donde el equipo de gobierno tiene que dar cuenta de su gestión".

"Ahora se verán reducidas a dos días al mes, y sólo cuatro comisiones con un 'totum revolutum' de áreas en las que muchas no tendrán ni un minuto de atención, como puede ser Mayores, Familia, Igualdad, Discapacidad, área municipales incluidas en una macrocomisión donde también se dará cuenta de la Movilidad, Seguridad Ciudadana y otra serie de asuntos que pueden copar y relegar estas nuevas comisiones", ha señalado el portavoz adjunto socialista.

Calvo ha apuntado además que en este primer pleno de organización del mandato "ya hemos podido ir viendo que estamos ante el PP de siempre, un PP que no le gusta debatir, que no quiere llegar a consensos, que le molesta dar información y la transparencia, mientras no se inmuta subiendo el número de tenientes alcaldes y el gasto que eso supone, a pesar de que no hay ninguna necesidad para ello ya que la finalidad de la tenencia de alcaldía es sustituir a la alcaldesa y con cuatro tenencias va ya más que suficiente".

El que fuera concejal de Mantenimiento el pasado mandato también se ha referido al hecho de que "el gobierno de Carazo se ha encontrado un Ayuntamiento con el viento de cola y con los deberes hechos, algo que deberían poner en valor y no arrogarse el trabajo de otros".

En este sentido, ha explicado que los 15 millones para pagar el servicio de limpieza de la ciudad los dejó él "firmados antes de dejar" sus competencias, y "por este motivo ha ido hoy el expediente a Junta de Gobierno, así que intentar dar a entender que se aprueban facturas para reforzar es ridículo, engañoso e incluso de trileros. Se han pagado facturas por trabajos realizados en marzo, abril y mayo como se hace y se da cuenta en las Juntas de Gobierno Local".

Para concluir, el edil de la oposición ha apuntado que el PSOE está expectante estas semanas a ver cómo "la señora Carazo va cumpliendo sus compromisos de campaña y gestionando el Ayuntamiento con ideas propias". De momento, ha añadido, "esta semana ha firmado la prorroga del uso del Estadio de los Cármenes, y dejado para no sabemos cuando el convenio de cesión con el que tantos golpes de pecho se ha dado estos últimos meses".