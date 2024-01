El PSOE critica que la Junta "solo ejecutó el 7,5%" de ayudas del Bono de Alquiler Joven de 2022

La parlamentaria andaluza por el PSOE de Huelva y secretaria de Ciudadanía y Derechos Sociales del PSOE-A, Susana Rivas, ha asegurado que la Junta de Andalucía "solo ha ejecutado el 7,5%" de las ayudas correspondientes a la convocatoria de 2022 del Bono de Alquiler Joven, mientras que de la de 2023 "no se sabe nada aún, ni qué ha ocurrido con ese dinero".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Rivas ha criticado que es "algo insólito", y que es "una situación que afecta a más de mil jóvenes onubenses que solicitaron esta ayuda del Gobierno de España y que la Junta solo tenía que gestionar".

"Estamos hablando de 70 millones de euros que el Ejecutivo de Pedro Sánchez puso sobre la mesa en Andalucía para la ejecución y pago del Bono de Alquiler Joven y que, a estas alturas, la Junta aún no ha terminado de abonar a los destinatarios", ha aseverado.

Ante ello, la socialista se ha preguntado "dónde están esos 70 millones de euros", a lo que ha agregado que "la actitud y gestión del Gobierno andaluz del PP con estas ayudas es de una auténtica desfachatez y desvergüenza".

"El Gobierno andaluz incurre en un claro narcisismo, porque miente descaradamente con respecto a las políticas destinadas a la juventud y lo hace manipulando una y otra vez, además de no ejecutar políticas reales que sirvan a los jóvenes para desarrollarse vitalmente. No solo no hace nada en esta materia, sino que emborrona, deshace y se enrosca en unas ayudas ya otorgadas que solo tiene que gestionar", ha subrayado.

Por tanto, a juicio de Rivas, "la indolencia del Gobierno del PP con la juventud es palpable y manifiesta", toda vez que ha reprochado que la era de Juanma Moreno en la Junta es "la más nefasta para la generación actual de jóvenes", ya que "solo uno de cada diez jóvenes de nuestra tierra se puede emancipar".

Asimismo, la parlamentaria socialista onubense se ha referido al último informe del Consejo de la Juventud de España, que refleja que el joven o la joven que tiene capacidad para hacer frente a esa emancipación, "lo hace en la mayoría de los casos en una situación precaria, destinando hasta el 53% de su salario medio al pago del alquiler, de ahí la importancia y necesidad de estas ayudas".

"CERO POLÍTICAS DE JUVENTUD"

Asimismo, Susana Rivas ha reprochado al presidente de la Junta "haber tirado a la basura sus promesas a la juventud, entre ellas, las ayudas a los jóvenes agricultores, que se han quedado en saco roto pasadas las elecciones; también la falta de plazas de FP en la enseñanza pública, o las políticas de salud mental".

Además, ha indicado que en empleo, "la tasa de paro juvenil de Andalucía es del 40,6%, la más alta de España", por lo que ha emplazado a la Junta de Andalucía a que "destine la misma cantidad de dinero que el Estado para un nuevo plan de empleo joven, para el que el Gobierno de España aporta 50 millones de euros y Andalucía solo 20 millones". "Reclamamos que por cada euro que ponga el Gobierno de España, la Junta ponga lo mismo; qué menos", ha finalizado.