El PSOE critica que la Junta "rechaza finalizar la Autovía del Olivar en esta década"

El PSOE de Jaén ha criticado que la Junta de Andalucía "rechaza la finalización de la Autovía del Olivar en el horizonte 2030", de modo que no será realidad "en esta década".

Así lo ha indicado en una nota el parlamentario socialista Víctor Torres, quien ha lamentado que el PP ha votado en contra en la Cámara autonómica de una propuesta de resolución presentada por el PSOE para que el Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía Pitma 2021-2030 tenga "recursos económicos suficientes para garantizar el desarrollo del mismo en los plazos previstos" e incorporase la terminación de las obras pendientes en la citada autovía.

Concretamente, pedía ejecutar en los próximos años el tramo entre Martos y la intersección con la A-6051 y su interseción con la N-432 en Alcaudete. Además, contemplaba los tramos cordobeses Puente Genil-Lucena, Variante de Puente Genil, Cabra-Doña Mencía, Luque y conexión con la N-432.

"A todo esto el PP ha dicho que no. Ha votado en contra y, por tanto, aleja la hipótesis de que la finalización de la Autovía del Olivar pueda ser una realidad en esta década. Juanma Moreno vuelve a darle la espalda a la provincia de Jaén a pesar de tener un presupuesto de 47.000 millones de euros. El PP se ha abonado a los cero kilómetros de autovía en la provincia de Jaén", ha afirmado Torres.

A su juicio, este debate sobre el estado de la comunidad ha servido para confirmar "la prepotencia, la soberbia y la mayoría absolutista con la que se manejan el PP y Juanma Moreno, incapaces de reconocer sus errores y mucho menos de rectificar".

En este sentido, ha afeado que el PP haya votado en contra de prácticamente todas las resoluciones del PSOE. "Han dicho que no a planes de choque contra las listas de espera, han dicho que no a mejorar la gestión de la Dependencia, han dicho que no a aumentar la financiación de los ayuntamientos, han dicho que no a solucionar la situación de los PTIS... El PP nos lleva por mal camino y el próximo año va a ser muy duro en Andalucía", ha advertido.

El parlamentario socialista ha considerado que "lo único que funciona en Andalucía es el despilfarro de dinero público en propaganda, con el que Juanma Moreno lava su imagen y evita que se hable de los enormes agujeros negros de su gestión" al frente del Ejecutivo autonómico.

"También funciona muy bien el desmantelamiento de la sanidad pública, con nuestros hospitales y centros de salud cuesta abajo y sin frenos, con unas listas de espera históricas y con un trasvase de dinero público a la sanidad privada nunca antes conocido", ha concluido.