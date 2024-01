El PSOE critica que Junta y Diputación hayan "plantado al Gobierno de España" en la reunión sobre el agua

El vicesecretario general del PSOE de Córdoba y portavoz socialista en la Diputación de Córdoba, José Antonio Romero, ha afirmado este viernes que la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba, ambas gobernadas por el PP, "han insultado y faltado al respeto" a los 80.000 vecinos del Guadiato y Los Pedroches, que desde abril de 2023 no tienen agua potable en sus grifos, por "plantar al Gobierno de España".

A este respecto y a través de una nota, Romero ha criticado la actitud de los representantes institucionales del PP, por "no acudir a la reunión convocada por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, con el resto de administraciones y sectores económicos y sociales de la zona Norte, para poner encima de la mesa acciones comunes que resuelvan este problema".

A juicio del portavoz socialista, esta "injuria y sinvergonzonería de las administraciones gobernadas por el PP no tiene nombre", sobre todo "cuando se cumplen diez meses desde que los vecinos del Guadiato y Los Pedroches no tienen acceso al agua potable en sus casas", por lo que ha tildado de "auténtica cacicada, propia de quien se ha instalado en la soberbia de la mayoría absoluta", el hecho de "no acudir a la reunión de la Mesa del Agua celebrada ayer en Villanueva de Córdoba".

Sin embargo, sí que acudieron, según ha resaltado, "el secretario de Estado Hugo Moran; el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández; la nueva subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, y representantes de la plataforma Unidos por el Agua, de la Confederación del Guadiana, de la Fundación Savia, de asociaciones de empresarios y alcaldes de PSOE e IU, entre otros".

Romero ha recordado que "el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes (PP), es consciente de que veníamos pidiendo desde hacía meses una reunión de la Mesa del Agua en la que estuvieran presentes todas las administraciones y sectores, y él mismo, en su discurso de investidura, apeló a la necesidad de un pacto por el agua, que ahora, tras su ausencia en la reunión, vemos que sólo era una pose, una falacia y un titular hueco, porque no lo importan las penurias y necesidades que estén pasando 80.000 vecinos, sólo la confrontación y el daño político al Gobierno de España porque está presidido por Pedro Sánchez".

Para el portavoz socialista, "esta demostración de Junta y Diputación de no querer sentarse a resolver un problema no es nueva, ya que hace más de un año tuvo que venir el Gobierno de España a resolver el problema del abastecimiento de agua en La Colada con unas obras de bombeo de casi cinco millones de euros, que le correspondían a la Junta de Andalucía, pero Juanma Moreno prefirió inhibirse y mirar hacia otro lado, y ahora sucede lo mismo, cuando se trata de buscar alternativas estructurales y coyunturales a la falta de agua potable".

Para Romero, "no es de recibo que, tanto la Junta de Andalucía, como la Diputación de Córdoba y los alcaldes del PP de la zona le dan la espalda al Gobierno de España, ni tiene justificación alguna que se escondan y decidan no asistir a una reunión para poner en común las acciones de resolución del problema del agua en la zona Norte de la provincia".

En contraposición, ha destacado la presencia en la reunión de "todos los sectores económicos y sociales de la zona, para poner todos los argumentos necesarios encima de la mesa y que se resuelva de una vez por todas el problema del agua, algo que, por lo visto, rechazan los alcaldes del PP, la Diputación y la propia Junta de Andalucía, que prefieren seguir instalados en la confrontación y en el 'y tú más' por intereses partidistas, antes que poner por delante el interés general y el beneficio de los ciudadanos del Guadiato y Los Pedroches".