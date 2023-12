El PSOE critica que la contratación de un gerente "sin poderes" en Divertia costará medio millón en este mandato

La concejala del Grupo Municipal Socialista de Gijón Carmen Eva Pérez Ordieres ha llamado la atención este jueves sobre la contratación "anómala" del gerente de Divertia, Fernando Losado, pese a que no puede ejercer como tal al no otorgarle poderes el Consejo de Administración, por el rechazo de los grupos de izquierda y Vox.

Pérez Ordieres, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha recalcado que no tiene sentido mantener una retribución para pagar una categoría que no puede ejercer como tal. Es más, ha advertido de que con un contrato de 50.000 euros anuales, acabará costando a las arcas municipales medio millón de euros este mandato.

"Es una forma de reírse de lo público", ha recriminado la concejala socialista sobre que Losada está contratado como técnico pero cobra como puesto de alta dirección.

Es por ello, que ha formulado una serie de preguntas al presidente de Divertia, Óliver Suárez, edil no adscrito del Ayuntamiento, para que clarifique esta situación. Es más, ha opinado que si Losada está contratado como técnico, Divertia sigue necesitando un director gerente.

De no obtener respuesta o no ser satisfactoria, el PSOE no descarta pedir la convocatoria de un Consejo Extraordinario de Divertia, sumando sus votos a los de otros consejeros.

De igual modo, tampoco descartan solicitar la intervención de los órganos de fiscalización del Ayuntamiento para que dictaminen sobre la legalidad del contrato y si cumple con las bases publicadas y con la normativa vigente.