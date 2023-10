PSOE critica el Plan de Transporte Metropolitano de Málaga porque "de nuevo abandona a los ciclistas"

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Málaga Jorge Quero ha criticado "la falta de rigurosidad" del Plan de Transporte Metropolitano presentado por la Junta de Andalucía porque "nuevamente en Málaga abandona a los ciclistas y no contemplan medidas reales para garantizar la movilidad sostenible".

Así lo ha expresado el socialista junto al presidente del colectivo ciclista Ruedas Redondas, José Luis Martín, con quien se ha reunido este pasado viernes para analizar el documento presentado por el Gobierno regional.

Quero ha expresado que este plan, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta, "no aporta medidas concretas para nuestra ciudad en materia de movilidad, no resuelve el problema de los accesos por carretera y tampoco habla sobre la construcción de vías segregadas para los ciclistas, usuarios de la vía obligados a convivir con el tráfico pesado en los denominados carriles 30 cuando no hay carril bici por el que circular".

Así, ha criticado lo que para los socialistas es "otra nueva estafa política del PP hacia los ciclistas, también hacia las personas que respetan el medio ambiente haciendo uso de otros medios de transporte sostenible".

De hecho, ha afirmado que en dicho documento se cita el funcionamiento de MálagaBici, "un servicio público de préstamo de bicicletas que el equipo de gobierno se cargó en 2021 con nocturnidad y alevosía, dejando a más de 50.000 usuarios la alternativa de contratarlo con empresas privadas, pagando 17 veces más por el uso de estos vehículos".

Al respecto, ha señalado que "mientras que con el servicio municipal, alquilar una bici costaba unos 50 céntimos la hora, las empresas privadas han llegado a cobrar 29 céntimos el minuto; es decir, 17,40 euros la hora".

Por su parte, el presidente de Ruedas Redondas, José Luis Martín, ha dicho que este documento del Plan de Transporte Metropolitano "nos demuestra una vez más que ni la Junta de Andalucía ni el Ayuntamiento de Málaga entienden qué es la movilidad sostenible".

"Este plan se corresponde exclusivamente a la justificación de los fondos Feder recibidos, porque en la práctica han hecho todo lo contrario, con la desaparición de carriles bici en Benalmádena, ha desaparecido la frecuencia del transporte metropolitano entre Rincón de la Victoria y la ciudad de Málaga, además que vemos una vez más el beneficio al vehículo privado frente a los medios no contaminantes y al transporte público de viajeros", ha dicho.

Así, ha calificado este documento como "cantos de sirena de otra movilidad que fomenta el PP, que es el privado e individual motorizado". "Para nuestra asociación, Ruedas Redondas, este Plan de Transporte Metropolitano es papel mojado para la ciudad de Málaga", ha zanjado.