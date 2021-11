PSOE critica la "parálisis" del comité sobre símbolos contrarios y Junta "lo nombrará" antes de final de año

El diputado socialista Francisco Javier Fernández ha reprochado a la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, este miércoles en comisión parlamentaria, que "lleve 15 meses parado" lo relativo al comité técnico sobre símbolos contrarios a la memoria democrática de Andalucía, mientras que la titular de Cultura ha apuntado que "antes de que acabe el año intentará tener todo el comité nombrado" con los tres expertos que aún faltan.

Durante su intervención, Fernández ha señalado que desde que Del Pozo llegó a la consejería "se encontró un decreto sobre la regulación de símbolos contrarios a la memoria y la democracia en Andalucía", al tiempo que se ha interesado por "cuánta veces se ha reunido y qué temas han tratado este comité hasta hoy".

Ante esto, Patricia del Pozo ha respondido que la Ley de Memoria dispone en su artículo 32 la creación de este comité técnico para asesorar a la consejería en relación a la determinación de elementos contrarios a la memoria, el cual "se aprobó mediante orden de 31 de julio de 2020, que se publicó en BOJA el 27 de julio", pero "a día de hoy este comité técnico aún no se ha reunido".

Fernández ha apuntado que no solo "no se ha reunido" sino que "aún no se ha designado", toda vez que ha criticado que "ni se ha consultado a las entidades memorialistas". "Lleva quince meses con parado después de una orden del 27 de julio de 2020 y eso no solo va contra de la memoria sino también en contra de su trabajo", ya que "es ejemplo de la parálisis a las que tiene sometidas las políticas de memoria".

"Si hubiera tenido esto definido le podría haber quitado muchos problemas", ha manifestado, ya que "hasta la Hermandad de la Macarena le dice que la falta de regulación de la Junta le impide buscar soluciones como la de Queipo de Llano". "Actúe, porque esa recuperación de la memoria, esa responsabilidad de las instituciones de buscar la verdad, reparación y justicia es necesaria y tiene la obligación de desarrollarla y no atender a quien tiene una visión negacionista".

Del Pozo ha subrayado que "no ha parado de trabajar por la concordia" desde que llegó a la consejería y que "no ha habido más exhumaciones en toda la historia que en estos tres años", al tiempo que ha asegurado que "lo que no hago y lo que no quiero es generar conflictos donde no los hay".

Además, y sobre Queipo, ha dicho que el anterior gobierno hizo un informe, que heredaron, "donde decía que era más que cuestionable que hubiera que actuar ahí, porque la hermandad ya había retirado todo los símbolos que había que retirar".

La consejera ha explicado que "falta por nombrar a tres expertos, que sean personas de concordia, que conozcan bien la historia", porque "hay que ver las barbaridades que se han hecho en otras instituciones con la retirada de símbolos". "Vamos a hacer las cosas bien", ha apostillado.

Por último, Del Pozo han informado que "han sido tres las solicitudes recibidas que pudieran ser valoradas por este comité en el momento en que esté compuesto", y ha concluido diciendo que "antes de que acabe el año intentará tener todo el comité nombrado".