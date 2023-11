PSOE critica pago de 283.000 euros en horas extra a Policía Local y aumento en 112.000 euros en eventuales en Logroño

EL Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha criticado este jueves el pago de 283.000 euros a 198 agentes de la Policía Local de la ciudad, en concepto de horas extra en las pasadas fiestas de San Mateo, y el aumento en 112.000 euros en personal eventual de confianza en el Consistorio logroñés desde que ha entrado el nuevo Gobierno local del PP.

En rueda de prensa, el portavoz adjunto socialista, Iván Reinares, y la concejala del Grupo Esmeralda Campos, ha lamentado "la oportunidad perdida" por el Ejecutivo municipal "para realizar cambios" en materia de personal, "que mejoren de verdad la gestión en el Ayuntamiento de Logroño".

Por contra, han especificado que, desde que comenzó el actual mandato, "el personal de confianza ha ido creciendo", mientras que, de cara a los presupuestos municipales del año próximo, "los gastos en personal que ya están comprometidos se incrementan en más de 1,74 millones de euros", pero con una estructura "que vuelve al pasado, a dónde estábamos hace 12 años".

Así las cosas, Esmeralda Campos ha considerado que "una vez más el señor Escobar incumple sus promesas electorales, fue él quien decía que el anterior mandato había abordado la negociación desde la imposición, que las secciones sindicales le pedían que se les escuchase porque no lo hacía así el anterior mandato, pero vemos cómo la nueva modificación de la Relación de Puestos de Trabajo ha sido aprobada con todas las secciones sindicales del Ayuntamiento en contra".

"Para el PP hay funcionario de primera y de segunda. -ha afirmado la edil- El consenso sólo se produce cuando el acuerdo es con Policía Local". En sus palabras, y pese a que, desde el Gobierno local se dijo que las estructuras se modificaban "para una gestión más eficaz y eficiente, pensamos que se ha perdido una gran oportunidad para abordar en profundidad la verdadera transformación que se necesita, que es la modernización del personal".

En este sentido, ha enumerado como ejemplos que "no se ha adoptado ninguna medida que mejore la gestión de la Unidad de Estadística para que se puedan agilizar y reducir las filas que se producen todas las mañanas aquí en el ayuntamiento"; no se incorpora "personal formado en idiomas" para los Fondos UE; no se refuerza el personal del área tecnológica para la transformación digital"; no se incorporan perfiles como un paisajista ambiental o ingenieros con competencias en el desarrollo urbano sostenible".

Tampoco, ha añadido, "se incorporan perfiles técnicos en el área de Turismo para poder desarrollar la estrategia turística basada en las fortalezas de nuestra ciudad; y no se dotan los puestos necesarios para dar cumplimiento al Plan Estratégico de Servicios Sociales" o "se diluye en Gestión Tributaria la Dirección General que creamos para la gestión de los Fondos UE".

"Volvemos al pasado con la misma estructura de hace 12 años, fiel reflejo de su visión antigua de la ciudad. Es una oportunidad perdida", ha afirmado la concejala, algo en lo que ha coincidido Reinares, quien ha centrado sus críticas en el personal eventual de confianza, "que se nos dijo que era menor, con 8 personas en junio pasado, por 9 en el anterior mandato".

Pero, como ha detallado el portavoz adjunto del PSOE, "lo que no se ha contado después han sido las modificaciones" que se han ido introduciendo en ese personal: en julio, "pasó de 8 personas a 9 y media, con una incorporación a media jornada"; en septiembre, "pasó a 10 jornadas y media", con una media jornada que, ya en octubre "se aumentó a completa", lo que supone "un incremento en más de 112.700 euros".

Especial hincapié ha hecho en "la última modificación, que cambia un puesto de adjunto a Alcaldía por el de responsable del área de Dinamización de la Ciudad, con un aumento de coste de 10.000 euros", ya que la retribución de este puesto pasa de 35.800 euros a 45.555 euros, "un reconocimiento a la lealtad de años anteriores, cuando esta persona ejercía como portavoz de Ciudadanos".

Además, Iván Reinares ha cifrado en más de 1,74 millones el incremento "ya comprometido" para los presupuestos del año próximo, en el que ha introducido los más de 911.500 euros que supone el acuerdo con la Policía Local; 323.200 euros por las nuevas retribuciones de la Corporación; los 112.700 euros del personal de confianza y 401.000 por las nuevas áreas muncipales. "Un incremento que se da en unos meses para recompensas y prebendas del mandato anterior", ha concluido.