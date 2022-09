PSOE critica "la labor obstruccionista" de PP y Cs al bloquear un pleno para aprobar la Ley contra Violencia de Género

El próximo lunes, 5 de septiembre, el Parlamento de La Rioja iba a iniciar el curso político. Las preguntas de los grupos parlamentarios a la presidenta del Gobierno, y la aprobación de una de las leyes de la legislatura, la Ley contra la Violencia de Género, centraban el orden del día. "Pero la derecha de La Rioja, PP y Ciudadanos, han preferido bloquear la celebración de lo que iba a ser un día histórico y retrasar con sus votos el Pleno", afirman los socialistas.

Para "denunciar la labor obstruccionista de la derecha de nuestra tierra", esta mañana, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Raúl Díaz, ha comparecido ante los medios de comunicación. "Es necesario desenmascarar el cinismo con el que juegan PP y Ciudadanos", ha señalado Díaz, para posteriormente argumentar: "Se han pasado la legislatura hablando del rodillo de la mayoría de izquierda, de que han cerrado el Parlamento, pero a la hora de la verdad, prefieren bloquear y no celebrar los Plenos".

El PSOE "no entiende el porqué el Partido Popular no quiere aprobar ya la Ley contra la Violencia de Género".

"El porqué impiden que la presidenta Andreu dé respuesta a las preguntas de los diputados y diputadas. "¿Tan mal están como para no querer hacer su principal función, que es la del control al Gobierno?" ha sugerido el portavoz socialista, remarcando "que el PP es el partido en el que no se puede confiar nunca. No fueron capaces de echar un cable durante la pandemia, ni ahora con la inflación, y hasta impiden la celebración de los Plenos".

A pesar de todo, el PSOE "seguirá haciendo políticas para la gente, para la ciudadanía". Como ha hecho el Gobierno de Concha Andreu en estos tres años que se cumplen del cambio. Reforzando el Estado del bienestar, invirtiendo en nuestro tejido empresarial para acabar con "la región a ralentí que heredamos", ha aseverado Díaz, quien ha concluido que el Grupo Parlamentario Socialista "continuará, pese a la obstrucción de las derechas, legislando a favor de las riojanas y riojanos".