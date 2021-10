El PSOE critica a la Junta por "la mentira" de la presencialidad en los centros de salud de la provincia

La parlamentaria socialista Mercedes Gámez ha criticado a la Junta de Andalucía por "la mentira" de la presencialidad en los centros de salud ya que las citas, según el PSOE, se siguen dando a dos semanas vista. Asimismo, ha arremetido contra el Gobierno andaluz por las derivaciones de pacientes de la provincia de Jaén a la sanidad privada.

"No hay propaganda, ni autobombo, ni publicidad que pueda esconder la realidad, lo que estamos viendo en la calle, y es que la presencialidad en los centros de salud no es cierta", ha dicho Gámez en rueda de prensa, al tiempo que ha mostrado una cita presencial en un centro de la provincia concedida este martes para el 18 de octubre.

Gámez ha afirmado que con esta situación "se aboca a la gente a prever que se van a poner enfermos en dos semanas, a irse a las Urgencias o a contratar seguros privados", ya que en las clínicas privadas sí hay presencialidad desde hace tiempo.

Ha preguntado cómo va a haber normalidad en Martos (Jaén), donde el centro de salud tiene funcionando menos de la mitad de los médicos, o en Villacarrillo (Jaén), donde han estado una semana sin asistencia pediátrica.

"Nadie entiende que cuando transitamos hacia la nueva normalidad, cuando hay espacios sin aforo, cuando la incidencia de contagios sigue bajando y cuando hay una gran cobertura de personas vacunadas, no haya presencialidad en los centros de salud y encima a las puertas de la campaña contra la gripe", ha dicho la parlamentaria socialista.

La parlamentaria ha hecho hincapié en que "no se ha reforzado la atención primaria, no se cubren bajas, permisos o vacaciones, y el personal está sobresaturado y muy cansado", mientras que la Junta "no hace nada", salvo presentar un plan que "no se negoció en la Mesa Sectorial de Salud y que lo único que hace es llevar el sistema al colapso".

En este punto, ha indicado que el sector de la Enfermería ha mostrado ya su oposición y que hay anuncios de manifestaciones y de un "otoño caliente" por parte de las organizaciones sindicales para luchar por los servicios públicos.

Gámez ha adelantado que el PSOE ha registrado una pregunta en el Parlamento andaluz para que la Junta de Andalucía informe sobre las derivaciones de pacientes de la provincia de Jaén a la sanidad privada y ha señalado que hace una semana "coincidieron en una conocida clínica privada de Córdoba hasta seis familias de diferentes municipios de la provincia de Jaén".

Así las cosas, ha preguntado a la Junta "desde qué municipios se están desplazando a otras provincias y cuántos kilómetros están haciendo hombres y mujeres de Jaén para una prueba, una intervención o una consulta con el especialista" que podrían realizarse en centros sanitarios públicos de nuestra provincia. "Por cierto, esas intervenciones en clínicas privadas se pagan, pero el seguimiento después se lo hacen en los hospitales públicos", ha dicho.

La parlamentaria socialista también se ha referido al Hospital de Andújar, que "sigue perdiendo especialidades y servicios y derivando pacientes" al sector privado, del mismo modo que el Hospital de la Sierra de Segura también está "en una situación similar" y "además compartiendo especialistas con Cazorla, lo que hace que no todos los días se preste asistencia de todas las especialidades".

En el caso de Cazorla, ha reiterado que este jueves le preguntará al consejero de Salud, Jesús Aguirre, por el "calendario de apertura" de este Hospital, inaugurado hace un año y ocho meses y que sigue todavía al 15 por ciento de capacidad y sin listas de espera quirúrgica porque "no ofrece intervenciones quirúrgicas, sino que las deriva".

Sobre el Hospital del Neveral, caballo de batalla del PP durante años por el cierre de una cocina, ha subrayado que sigue "cerrado a cal y canto", no se sabe "si aún reservado para pacientes covid o si prevé la Junta reservarlo para la campaña de la aceituna", campaña que, según el PSOE, "a día de hoy sigue sin protocolo sanitario".

A todo esto le ha sumado las protestas de los trabajadores de Salud Responde "reclamando mejoras y la recuperación de los servicios". "En la sanidad pública faltan médicos y los que están, están desbordados", ha dicho Gámez.

Ha incidido en que la hoja de ruta del PP es "el desmantelamiento de la sanidad pública", por lo que el PSOE no pararán "en esta campaña reclamando que la gente pueda ir al médico" porque "si podemos ir al fútbol, al teatro o a un concierto, también podemos ir al centro de salud".