El PSOE critica el "incumplimiento" con un IES de La Rinconada "por el plan andaluz para privatizar la FP"

La portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista, Susana Rivas, y la parlamentaria sevillana Adela Castaño han acompañado este miércoles a la comunidad educativa del IES Antonio de Ulloa de La Rinconada en su protesta por el "grave incumplimiento" del Gobierno andaluz con este instituto, que cuenta con un proyecto aprobado, licitado, adjudicado y con una consignación presupuestaria desde el año 2020.

"Se trata de un proyecto del que nada se sabe", para construir la nueva nave de mecanizado y la reforma de la nave existente donde se imparten enseñanzas de Formación Profesional, un espacio que presenta un "grave riesgo para la seguridad de alumnos y profesorado", señala la formación socialista en una nota de prensa.

"A los andaluces se les está negando el derecho a una educación pública de calidad, que se desarrolle con condiciones de dignidad y de seguridad, como está ocurriendo en el IES Antonio de Ulloa", ha denunciado Susana Rivas. La portavoz parlamentaria de Educación ha explicado que desde que Moreno llegó a San Telmo, "ha articulado seis planes de infraestructuras para los centros públicos andaluces, pero no ha ejecutado ni una sola actuación al completo".

"Cuando le preguntamos, la Junta alega que no tiene recursos porque los fondos europeos ya se han acabado, pero es absolutamente falso; Andalucía ha tenido que devolver 1.600 millones de euros sin ejecutar, un montante con el que podrían haber construido 108 colegios públicos en la comunidad", ha manifestado Rivas.

Para la portavoz parlamentaria de Educación, el "objetivo del Gobierno del PP es claro: deteriorar lo público para privatizar la Formación Profesional", "algo que estamos viendo estos días con lo que está ocurriendo con la FP a distancia, una auténtica vergüenza", ha criticado.

Por su parte, la parlamentaria sevillana Adela Castaño ha anunciado que este jueves, el Grupo Parlamentario Socialista "volverá a preguntar a la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, en comisión parlamentaria qué ha ocurrido con la obra del IES Antonio de Ulloa".

"No sólo no se sabe nada de la construcción de la nueva nave, sino que este instituto tiene un problema gravísimo de seguridad. Hay varios informes que certifican que las clases no reúnen las condiciones de seguridad ni para el profesorado ni para alumnado, algo de lo que tiene conocimiento la consejería", ha advertido Adela Castaño.

Por último, la primera teniente de alcalde de La Rinconada, Raquel Vega, ha reiterado el "total apoyo" del Ayuntamiento a la comunidad educativa del citado IES en su "justa reivindicación" y ha recordado que el pleno del consistorio aprobó por unanimidad una moción aprobada para reclamar al Gobierno andaluz "soluciones definitivas" para este instituto.

"Queremos saber dónde está el dinero de este proyecto para poder dar una respuesta definitiva a las demandas de la comunidad educativa que no quiere parches, sino soluciones que garanticen la dignidad de la enseñanza y la salud laboral del profesorado y del alumnado", ha apostillado Vega.