El PSOE critica la "incompetencia" del PP en sanidad: "En cinco años no han detectado todavía los problemas"

El secretario de Salud del PSOE de Sevilla, Pedro Madroñal, ha criticado este martes la creación de una Comisión de Salud anunciada por el PP para "tomar el pulso a la situación sanitaria de la provincia de Sevilla". "Si después de más de cinco años no han detectado problemas en la atención sanitaria una de dos: o tienen un problema de incompetencia y realmente no conocen las enormes carencias de la sanidad pública o esta supuesta comisión es un burdo paripé, no sabemos qué es peor", se ha preguntado.

"El inmovilismo político del PP está poniendo en peligro la salud de todos los andaluces y andaluzas", ha lamentado Madroñal en una nota de prensa en la que ha apuntado que "el único esfuerzo titánico que está haciendo el PP es el de facilitar el negocio de la privada mientras desmantela la pública".

Las reclamaciones en Atención Primaria se "han duplicado" en el Gobierno de Moreno, pasando de 17.168 en 2018 a 34.801 reclamaciones en 2022, según los datos publicados por el Servicio Andaluz de Salud y esgrimidos por los socialistas. También ha contribuido al récord de nuevas pólizas de seguros privados en Andalucía y se han disparado las listas de espera, al tiempo que "aumentan los conciertos" con empresas privadas para atender procesos de la sanidad pública.

En este sentido, Madroñal ha reprochado al PP que "parecen ser los únicos que no se han enterado de que la atención sanitaria en la provincia de Sevilla esté peor que nunca y de que eso es consecuencia de su nefasta gestión sanitaria". Pedro Madroñal ha explicado que "la situación actual de la sanidad en la provincia no sólo influye negativamente en la salud de manera individual y en el conjunto de los ciudadanos sino que dinamita los principios fundamentales de la sanidad pública, la equidad, aumentando las desigualdades entre los ciudadanos, la universalidad y la solidaridad".

"El Gobierno del PP de la Junta de Andalucía no ha revertido la atención sanitaria a niveles anteriores a la pandemia, ni escucha a los sanitarios ni a los pacientes. Crear una Comisión de Salud mucho nos tememos que sólo es otra operación de estética de las de Juanma Moreno, para tapar el problema pero sin intención de solucionarlo", ha concluido.