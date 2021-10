PSOE critica la "desfachatez" de Carazo al hablar de la A-32 cuando la Junta "tiene paradas todas sus autovías"

El PSOE ha criticado este miércoles la "espectacular desfachatez" demostrada por la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo (PP), que se ha puesto a hablar en la Comisión de Fomento de la A-32, vía que no es de su competencia, "mientras no hace nada en la Autovía del Olivar, la Torredonjimeno-El Carpio o la Jaén-Fuerte del Rey-Andújar, que son las carreteras de su competencia y en las que la Junta de derechas no va a construir ni un solo metro en toda la legislatura".

"La Junta se pone a hablar de la A-32, que está en marcha y a velocidad de crucero gracias al Gobierno de Pedro Sánchez, y no dice nada de la Autovía del Olivar, de la carretera Torredonjimeno-El Carpio o de la Jaén-Fuerte del Rey-Andújar, que están totalmente paralizadas por la Junta. Lo del PP es un cinismo histórico", ha indicado en un comunicado la parlamentaria socialista Mercedes Gámez.

Gámez ha señalado que la "vergonzosa" intervención de la consejera se ha producido a instancias del PP de Jaén, que ha empleado un turno de pregunta en la comisión para "hablar de un tema que no compete a la Junta" y así confrontar con el Gobierno de España.

Ha exigido a la Junta que "deje de hablar de la A-32 y que cumpla con sus obligaciones y sus compromisos", que son la Autovía del Olivar y la conversión en autovías de las carreteras Torredonjimeno-El Carpio y Jaén-Fuerte del Rey-Andújar, proyectos en los que "no han ejecutado ni un solo euro".

La parlamentaria socialista se ha preguntado "cómo la consejera se puede a poner a hablar de la A-32, una autovía que el PP dejó en el dique seco durante siete años, cuyas obras paralizó a la altura de Úbeda y cuyo enlace con Baeza dejó sin ejecutar a pesar de haber heredado el proyecto en 2012 y haber anunciado su licitación en 2015".

Por todo ello, ha exigido a la Junta "que se ponga a trabajar de una vez por la provincia de Jaén" porque se va a terminar la legislatura entera "y no va a construir ni un solo metro de autovía en esta tierra".