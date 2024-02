El PSOE critica la decisión de cobrar "por entrar a un edificio municipal como el CCR" y afea la "poca ambición" del PP

El Grupo Municipal Socialista ha criticado "la falta de ambición en política turística" del Partido Popular de Logroño que hace que, en un pleno extraordinario, "se vaya a aprobar que la ciudadanía tenga que pagar por entrar en el Centro de la Cultura del Rioja. Pagar para entrar en un edificio municipal".

La concejal del PSOE, Esmeralda Campos, ha realizado esta crítica frente al CCR de Logroño junto a los socialistas, Pablo Hermoso de Mendoza y Kilian Cruz Dunne. Campos ha recordado que "una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno de Conrado Escobar fue renunciar a que una empresa privada, una institución, pudiera instalarse en la segunda planta del CCR para dar vida a esta zona".

Como explica, "en ese momento, los populares alegaron razones de interés público para que el CCR se completara con funcionarios adscritos a las unidades de Cultura, Festejos, Comercio y Turismo, fragmentando la unidad municipal existente y perjudicando al servicio".

Ante ello, desde el PSOE se preguntan: "¿Cuánta vida comercial, empresarial, cultural y turística ha generado esta decisión en la zona?".

"¿COBRAR PARA QUÉ?"

Además, desde el GMS aseguran que "no es entendible que se pretenda cobrar una entrada a un edificio municipal para disfrutar de las exposiciones organizadas por la Fundación Vivanco, cuando ya han sido financiadas en su totalidad por fondos europeos. ¿Por qué si no ha tenido coste para el Ayuntamiento, el ciudadano tiene que pagar por ellas?".

Es más -prosigue Campos- "¿cobrar para qué?. ¿Para hacer una cata si no hay nada programado, para ver un proyecto de realidad inmersiva en el sótano si está vacío, para tomarse un vino en la enotienda en la que solo hay una máquina de 'vending?...".

Ante esta situación, desde el PSOE temen que, a partir de ahora, el CCR no se centre tanto en el vino "y se use para albergar cualquier tipo de actividad, y más ahora que se cobrará entrada; Un batiburrillo de acciones inconexas".

Así las cosas, asegura Campos, se demuestra que "no hay ambición, no hay estrategia, no se está trabajando para atraer turismo de calidad... y, además, desprecian el trabajo del anterior gobierno socialista pero sin ofrecer alternativas".

ESTRATEGIA 'ENÓPOLIS'

Por todo ello, les ha recordado, "tienen a su disposición, por primera vez en muchos años, un Plan Estratégico Turístico propio para Logroño (Estrategia 'Enópolis'), tienen la financiación (casi 4 millones de euros de fondos europeos)" pero lo que no tienen "es interés ni ganas de trabajar".

"Como les digo, no hay ambición y no hay estrategia. El Grupo Municipal Socialista cree que Logroño tiene una entidad propia para poder colaborar con el Gobierno de la Rioja, para poder cooperar, para poder desarrollar una política que complemente la política del Gobierno de la Rioja", ha finalizado.