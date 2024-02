El PSOE critica la ausencia de Azcón en la presentación de un informe que afecta a Aragón en el Comité de las Regiones

La eurodiputada socialista Isabel García ha criticado la ausencia del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en el Comité Europeo de las Regiones, durante la presentación y votación de las enmiendas de un informe que afecta al sector logístico, uno de los estratégicos para la comunidad autónoma.

"Acabamos de presentar un informe, clave para la logística de Aragón y nos ha sorprendido que el presidente de Aragón no haya aparecido ni en la presentación ni en la votación", ha expresado García, quien ha reprochado a Azcón que sí que haya asistido a escuchar al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla.

"Quiere ser la voz de Aragón en Europa y la realidad es que no tienen ni voz ni voto", ha remachado la eurodiputada, quien ha señalado que "parece que sólo ha venido a escuchar a los presidente del PP, a seguir con su particular cruzada contra el Gobierno de España y a seguir hablando mal de su país".

Ha calificado también como "vergonzoso" que el presidente autonómico no haya nombrado "ni una sola vez" a Aragón durante su intervención.

"Tenía un minuto para hablar sobre las potencialidades de nuestra comunidad ante Europa, pero ha preferido seguir haciendo méritos ante Feijóo, que hoy está en Bruselas, y seguir hablando de política nacional", ha lamentado.

Asimismo, la eurodiputada ha considerado "increíble" que Azcón diga que viene a "que la voz de Aragón se escuche en Europa" y que, cuando le dan la oportunidad de intervenir ante el plenario del Comité del as Regiones, "siga el argumentario de Génova y no sea capaz de nombrar a la comunidad en ningún momento". "Los aragoneses no se merecen un presidente así", ha subrayado.

INFORME SOBRE LOGÍSTICA

García ha intervenido este jueves en el plenario del Comité Europeo de las Regiones para presentar un informe europeo sobre el transporte de mercancías del que es responsable.

"El objetivo es hacer más sostenible el transporte por carretera incentivando los camiones cero emisiones y fomentando el transporte intermodal entre la carretera y el ferrocarril", ha explicado.

Además, una de las claves de este informe es la armonización de las normas europeas para que los estados miembros no impidan el paso de camiones a países vecinos una normativa que afecta a Aragón.

Así, ha señalado que Francia permite los camiones de 44 toneladas por su territorio, pero "si va un camión desde Aragón, no puede pasar", por lo que la solución actual es usar vehículos con menos carga, lo que "nos hace menos competitivos frente a otras regiones".

Por ello, Isabel García ha defendido que este informe beneficiará la competitividad del sector logístico aragonés, que cuenta con empresas "pioneras" en el transporte de mercancías.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En cuanto a la escasez de mano de obra, otro de los problemas que sufre el sector, ha destacado que "la falta de camioneros afecta a toda la UE" y ha considerado que "además de mejorar sus condiciones laborales, el uso de camiones con más carga permitiría atajar, un poco, la escasez de profesionales".