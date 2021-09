PSOE cree que Retiro "llega tarde porque no cabe una terraza más" y plantea estudiar si se adelanta el fin de las Covid

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, cree que la Junta Municipal de Retiro "llega tarde porque no cabe una terraza más", lo que le ha llevado a plantear la posibilidad de estudiar si se adelanta el fin de la prerrogativa para las terrazas Covid.

Espinar se ha pronunciado así en un encuentro con la prensa después de que la Junta de Retiro, presidida por Santiago Saura (Cs), haya decretado la suspensión de la tramitación de las nuevas solicitudes de terrazas de veladores, tanto Covid como no Covid, ante el "considerable aumento", especialmente en el barrio de Ibiza.

En un decreto, firmado este lunes, Saura establece la suspensión de la tramitación de nuevas solicitudes, ampliaciones o modificaciones que impliquen un incremento del espacio utilizado por la terraza o que supongan la instalación de toldos, separadores fijos anclados, maceteros o decoración vegetal, cerramientos o estructuras ligeras o cualquier otro elemento con fijación al pavimento en calles del barrio de Ibiza.

"Lo que ha hecho Retiro no es indicador de absolutamente nada. Retiro ha decidido no dar más licencias porque no cabe una sola terraza más. Creo que llega tarde", ha destacado Espinar, después de afear que se intente hacer pasar como "un gesto hacia los vecinos" lo que es "incapacidad".

La socialista ha recordado que el 31 de diciembre se agota el plazo dado a esas terrazas Covid. "Es ahí donde se tiene que acabar esa prerrogativa para las terrazas", ha subrayado, después de puntar que es "el sexto día" que le pide al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "que se reúna con los vecinos afectados por las zonas de Madrid donde las terrazas Covid se han descontrolado".

"Llama la atención que algunas medidas Covid se hayan prorrogado hasta el 31 de diciembre pero a la vez se esté tratando de forzar que la normalidad llegue antes del 31 de diciembre. Quizás habría que hacer una reflexión y ver si esa prerrogativa que se dio hasta el 31 de diciembre (para las terrazas) habría que adelantarla y terminar con ella antes de tiempo", ha planteado.