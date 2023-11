PSOE cree que presupuestos de Toledo para 2024 confirman "el engaño de Velázquez" porque no bajan impuestos ni tasas

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Toledo ha realizado una valoración inicial de los presupuestos municipales para el año 2024, considerando que estas cuentas confirman "el engaño de Velázquez a los toledanos y las toledanas" con una subida del agua del 31 por ciento para el próximo año y del 3 por ciento en las escuelas deportivas y un "retroceso en el esfuerzo inversor que el Consistorio inició con el Gobierno de Milagros Tolón".

La portavoz socialista, Noelia de la Cruz, que ha señalado que el PSOE trabaja ya en las alegaciones al presupuesto, ha afirmado, desde una valoración preliminar, que "se confirma que Velázquez mintió a los vecinos de Toledo y ha faltado a su palabra de bajar los impuestos y las tasas municipales", según ha informado el PSOE en nota de prensa.

En este sentido, ha recalcado que Velázquez no solo no va a bajar los impuestos "sino que va a aplicar una subida del 31 por ciento en el recibo del agua a las familias toledanas y de un 3 por ciento en las escuelas deportivas, consumando así el engaño y el fraude a los toledanos y las toledanas a los que prometió que no subiría la presión fiscal".

De la Cruz ha recordado que el PP "lleva ocho años reclamando la bajada del IBI, del ICIO, del Impuesto de Actividades Económicas o del Impuesto de Tracción Mecánica y la eliminación de tasas, pero cuando ha llegado al Gobierno lo primero que ha hecho ha sido faltar a su palabra y subir el agua y las actividades deportivas".

Por otro lado, ha señalado igualmente "el retroceso en la inversión, rompiendo con ello una tendencia de paulatino incremento en esta partida que venía impulsando el Gobierno de Milagros Tolón".

Con ello, "Velázquez está poniendo en riesgo el plan de revitalización urbana que iniciamos la pasada legislatura para dar respuesta a las necesidades y a las infraestructuras reclamadas por los vecinos y las vecinas de los diferentes barrios de la ciudad".