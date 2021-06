PSOE cree que la "inmensa mayoría" de partidos sabe que indultos buscan rebajar tensión en Cataluña y reabrir diálogo

Afirma que los indultos van dirigidos a la sociedad catalana y no a los independentistas, a los que pide que "dejen de jugar a la contra"

El diputado del PSOE por Vizcaya y exlehendakari, Patxi López, se ha mostrado convencido de que la "inmensa mayoría" del Partido Socialista sabe que, si se producen los indultos a los líderes independentistas estos "tienen el objetivo de rebajar la tensión en Cataluña y en la sociedad catalana, abrir un espacio para el diálogo y empezar a normalizar la vida del Govern y de los catalanes".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, López ha manifestado su apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su decisión de otorgar los indultos a los líderes independentistas y ha defendido que hay "un problema político y la política tiene la obligación de buscar respuestas y soluciones".

"Se ha hecho palpable que el estado de derecho funciona cuando alguien incumple la ley y da igual que sea President de un Gobierno, de un Parlamento o consejero, porque se le lleva ante los tribunales y estos sentencias y castigan ese incumplimiento de la ley", ha afirmado.

Además, ha apuntado que "la vía de recoger firmas en contra del Estatut, como ahora vuelve a recoger firmas el PP en contra de los posibles indultos, de confrontación permanente, de negación y criminalización del diálogo, de ser incapaces de hablar para buscar respuestas y soluciones, no conduce a ningún sitio".

Por ello, ha dado la "bienvenida" a los indultos si sirven para "rebajar esa tensión, para abrir un espacio para el diálogo, para ver si somos capaces de entendernos", al tiempo que ha preguntado a los que se oponen a esta medida, "en vez de criticar tanto, ¿por qué no nos dicen cuál es su alternativa para arreglar todo este problema?".

Respecto a las posiciones en contra manifestadas por dirigentes socialistas como Felipe González, Emiliano García-Page o Gillermo Fernández Vara, ha recordado que González "acababa de decir que él si daría el indulto para rebajar la tensión y resolver el problema".

En el caso de García Page, ha manifestado que puede entender que "pensando posiblemente en su electorado reaccionara así en caliente y a la contra", pero le ha pedido que "que piense cuál es la alternativa". "Si no la tienes, explica mejor a tu gente por qué los indultos pueden abrir un espacio y un tiempo diferente y, especialmente, para que el Gobierno de la Generalitat no siga con la matraca y empiece a gobernar", ha asegurado.

"En el PSOE somos muy plurales en nuestras opiniones y a veces las expresamos públicamente, luego esto se magnifica a través de los medios y a veces interesadamente por la propia oposición. Diría que se nos habría acabado la vitalidad si no hubiera distintas opiniones dentro del partido, otra cosa es que seamos capaces de conducirlas", ha sostenido.

No obstante, se ha mostrado convencido de que "la inmensa mayoría del PSOE sabe que, si se producen los indultos, tienen el objetivo de rebajar la tensión en Cataluña y en la sociedad catalana, abrir un espacio para el diálogo y empezar a normalizar la vida del Govern y de los catalanes".

En esa línea, el secretario de Política Federal del PSOE ha pedido a los independentistas que "dejen de jugar a la contra permanentemente" y ha subrayado que, en caso de que hubiera indultos, "estos no van dirigidos a los independistas encarcelados ni a algunos dirigentes que siguen esa senda, van dirigidos a la sociedad catalana para decirle: queremos rebajar la tensión de lo que habéis estado viviendo durante tanto tiempo, que era una confrontación permanente, una fractura social, y abrir un espacio para el entendimiento, para el diálogo".

En cuanto al nuevo Govern, Patxi López ha confiado en que ERC "le dé, de una vez por todas, a la mayor y adopte sus propias decisiones" porque, en su opinión, "siempre ha estado condicionado y siempre se ha arrugado en el último momento". "Ahora que ya tiene la presidencia de la Generalitat espero que esté a la altura de las circunstancias", ha añadido.

FOTO DE COLÓN Y PRESOS

Asimismo, cuestionado por la repetición de la conocida como "foto de Colón", el dirigente socialista ha recordado que "fracasó todo lo que hizo la derecha en relación a Cataluña" y ha lamentado que "vuelven a la misma senda de la confrontación y se juntan con la representación del nuevo fascismo en nuestro país". "Vox pone las ideas, el PP se las amplifica y luego Ciudadanos le acompaña y eso es tremendo y dramático", ha denunciado.

Por otro lado, respecto al acercamiento de los presos de ETA, ha recordado que cuando era Lehendakari acudió con un planteamiento como el actual este al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y "lo metió en un cajón". "A Urkullu le pasó lo mismo", ha asegurado, al tiempo que ha resaltado el hecho de que "desde que ETA desaparece de nuestras vidas dijimos que otra política penitenciaria era posible y necesaria, y ahora se está cumpliendo".

Por ello, ha incidido en que el PP "cuando tiene un problema saca Venezuela, Cataluña o ETA", algo que le produce "una pena infinita" porque, en su opinión, "es no reconocer que esa batalla al terrorismo la ganó la democracia".

"Lo que mas me duele es la utilización perversa que hace el PP de las víctimas. ¿Enfrentamos a víctimas, a eso quiere llegar el PP? Me parece inmoral e indecente, y es la política que practica cada vez que no está en el Gobierno. Le vale todo para atacar al PSOE y hay líneas rojas en la política que nunca se deben cruzar", ha criticado.

COSPEDAL

Preguntado por la imputación de la exdirigente del PP María Dolores de Cospedal por el caso de espionaje al extesorero del partido Luis Bárcenas, el diputado socialista ha recordado que "hay una sentencia que dice que el PP casi como una banda criminal organizó toda una trama para robar a manos llenas". "Ahora se está investigando otra trama para entorpecer la actuación de la Justicia, en la que ayer vimos que estaba la época de Rajoy entera", ha añadido.

En ese sentido, ha incidido en que Pablo Casado "es de ese partido y fue aupado a la secretaría general, entre otros por Cospedal" y, por ello, ha subrayado que "algo tendrá que decir, alguna explicación tendrá que dar aunque sea para romper de raíz con ese pasado", que además "no es un pasado de hace 25 o 30 años, es de ayer".

A su juicio, Casado queda desacreditado "sobre todo si no dice nada y no adopta ninguna decisión". Por ello, ha insistido en señalar que la formación popular "tiene que romper con el PP de la caja B, de los sobresueldos, sobrefinanciado por tramas ilegales".

López ha defendido que "en este país tiene que haber una derecha homologable con la europea, razonable, que fuera una oposición que tuviera sentido de Estado" y ha lamentado que con Casado "no está pasando nada de esto" porque "no arrima el hombro cuando hay que hacerlo y no corta con ese pasado de corrupción". En su opinión, el presidente del PP podría desvincularse de ello "cortando cabezas". "No sé si salpicará a la suya propia", ha añadido.

Tras calificar de "tremendo" que Cospedal dijese, tras la suspensión de su comparecencia en el Congreso por su imputación que "todo se está haciendo para que no se hable los indultos", ha considerado que por parte de la exdirigente popular hubo "mucho teatro" y se ha preguntado si "a ver si son ellos los que utilizan los indultos para no hablar del caso 'Kitchen'".