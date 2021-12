PSOE cree que con la aprobación de Presupuestos culmina el "maridaje" de PP y Vox en Madrid, que tendrá "coste político"

El portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Celada, ha sostenido este miércoles que con la aprobación de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid se culmina el "maridaje" entre PP y Vox.

En declaraciones a los medios, en los pasillos de la Cámara regional, ha incidido en que dicho acuerdo, de 13 puntos que "esconde algunos puntos más", tendrá "un coste político". "No sabemos quién se come a quién. Si PP se come a Vox o si Vox se come a PP. Si Vox se come a PP como dicen las encuestas o si el PP fagocita a Vox como ha hecho en otras comunidades como ha hecho con Ciudadanos", ha dicho.

A su parecer, los 'populares' están en una fase de "nerviosismo en sus relaciones políticas", que ha demostrado en Castilla y León "adelantando elecciones en pleno confinamiento" o en el Ayuntamiento "no llegando a acuerdos con Vox".

"Este pacto insisto tendrá algún coste político y lo veremos con los meses. No nos gustan porque, entre otras cosas, la partida destinada a Sanidad no nos parece suficiente", ha subrayado.