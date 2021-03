El PSOE no considera tránsfuga a Toni Cantó pero le acusa de farsa política

El diputado socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis no considera que Toni Cantó, exportavoz de Cs en las Cortes valencianas, sea un tránsfuga por concurrir en la lista del PP a los comicios de la Comunidad de Madrid tras dejar sus cargos en Cs, donde sigue afiliado.

El vicepresidente primero de la Mesa del Congreso ha comparecido en rueda de prensa tras la reunión de seguimiento del pacto antitransfuguismo y ha señalado que no se aplica en este caso, en el que Cantó dejó su acta como diputado en las Cortes valencianas.

"Abandona una farsa política y va a otra y le deseo que no haga lo mismo que hizo con UPyD y Ciudadanos...el futuro del PP puede ser muy negro", ha afirmado el diputado del PSOE, aludiendo a la trayectoria política de Cantó, que, como independiente en la del PP, se habrá presentado a elecciones por cuatro formaciones distintas.

Rodríguez Gómez de Celis tampoco considera tránsfuga a la procuradora de las Cortes de Castilla y León María Montero, que dejó el grupo parlamentario de Ciudadanos para pasar a ser "no adscrita", lo que ha supuesto que el Gobierno de coalición de PP y Cs pierda su mayoría parlamentaria.

A juicio del diputado socialista no es tránsfuga "fundamentalmente porque no ha decidido el éxito o el no éxito de una moción de censura", aunque ha agregado que si hay alguna denuncia, que suele ser del partido perjudicado, en este caso Ciudadanos, se debatirá en la comisión de seguimiento.

Sin embargo, a preguntas de la prensa ha admitido que tampoco lo ve honorable, pues ha dicho que tiene como "principio fundamental" su "lealtad" a sus siglas políticas y no concibe dejarlas y continuar con un cargo.

Como ejemplo ha puesto lo ocurrido en el grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso, donde una diputada, Marta Martín, renunció a su acta al no compartir la estrategia de Inés Arrimadas, mientras que otro parlamentario, Pablo Cambronero, se ha pasado al grupo mixto.

Para Gómez de Celis el camino correcto cuando no se comparte una opinión es marcharse a su casa y no pasarse al mixto, aunque ha apuntado que hay dudas de si puede considerarse transfuguismo o no. EFE