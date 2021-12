El PSOE considera "inaceptable el bloqueo" que Ciudadanos está sometiendo a la tramitación de la nueva Ley de Caza. En una nota de prensa, los socialistas han indicado que el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos en el Parlamento y presidente de la Comisión de Sostenibilidad y Transición Ecológica, Pablo Baena, "ha vuelto a protagonizar hoy un lamentable episodio de arrogancia y falta de respeto al Parlamento y a las decisiones de sus órganos al suspender de forma unilateral y totalmente injustificada la sesión de la comisión que preside".

En la misma, se iba a decidir las fechas definitivas para la comparecencia de los expertos citados en el proceso de tramitación del proyecto de Ley de Caza y Gestión Cinegética de La Rioja, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 12 de mayo y que pretende modernizar la ley actual, que data de 1998, incorporando los criterios de sostenibilidad y conservación de la biodiversidad.

"Un gesto absolutamente inaceptable y del todo desproporcionado con el que Baena ha vuelto a extralimitarse en sus funciones de presidente, actuando de parte y movido únicamente por sus intereses y ganas de atribuirse un protagonismo que no tiene, ya que ha sometido a votación solo su propuesta y no la otra alternativa a iniciativa de los grupos PSOE y Mixto y, una vez rechazada con 4 votos a favor y 5 en contra, y sin dar paso a la alternativa propuesta por los otros grupos, ha suspendido la comisión a la espera de una nueva convocatoria de este mismo órgano, que él mismo como presidente no ha indicado siguiendo su estrategia de bloqueo de esta ley", han añadido.

Además de "hurtar a los diputados sus derechos al debate y decisión mediante votación de cada una de las propuestas planteadas, se da la circunstancia de que este disparate propiciado por Baena implica un nuevo retraso en la tramitación de una Ley que registró su entrada en el Parlamento el pasado 13 de mayo, y para cuya comparecencia de expertos se fijó el mes de noviembre mediante acuerdo en comisión".

Un acuerdo que Pablo Baena "también se saltó, vulnerando así la voluntad de la propia comisión y retrasando injustificadamente la tramitación de la Ley, pese a las reiteradas peticiones para su activación realizadas por la portavoz en la materia del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Belén López Montaña, mediante numerosos mensajes, y también haciendo caso omiso a la misma intención manifestada a través del Presidente de la cámara".

Además, "resulta paradójico que fuera el propio Baena quien en septiembre de 2020 planteara una pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en Pleno, en la que se interesaba precisamente por el calendario para la tramitación de la Ley de Caza y en la que señalaba textualmente lo siguiente:"- ¿Cuál es el calendario de tramitación que se ha marcado para el proyecto de Ley de Caza de La Rioja?".

A la vista de los acontecimientos, ha quedado demostrado que, al portavoz de Ciudadanos, "no solo no le interesa lo más mínimo esta Ley, sino que se está esforzando encarecidamente por retrasar su tramitación, postergando la comparecencia de expertos, negándose a habilitar días de enero para la sustanciación de las mismas y, para colmo, suspendiendo "sine die" la comisión para decidir unas fechas definitivas que, inicialmente, estaban previstas para noviembre, después para enero y por su sola voluntad retrasadlas hasta comienzos de febrero, fecha que ahora parece no gustarle, retrasando una vez más la tramitación de la ley".

Casi dos meses de "retraso y bloqueo injustificado" por parte del grupo minoritario de la oposición, mucho más interesado en "generar titulares y en protagonizar escenitas parlamentarias" que en trabajar y en aprobar Leyes que redundarán en beneficio de todos los riojanos y riojanas, y en este caso particular, retrasando una ley necesaria para los agricultores, los cazadores y cazadoras de La Rioja y el medio ambiente de la Comunidad".

El "incumplimiento" de las funciones del portavoz de Ciudadanos en este Parlamento "no debería en ningún caso obstaculizar la tramitación de ninguna iniciativa, y mucho menos de una Ley largamente demandada y necesaria como es la de Caza y Gestión Cinegética, que vendrá a sustituir la obsoleta legislación de 1.998 y que incorporará numerosos avances y mejoras en la materia".

MODERNIZAR LA LEGISLACIÓN

Por su parte, el secretario de Transición Ecológica, Crisis Climática y de Biodiversidad del PSOE de La Rioja, Álex Dorado Nájera, ha "lamentado la actitud de Ciudadanos y su intención de obstaculizar una ley que cuenta con el acuerdo de la Federación de Caza de La Rioja, que ha contado con aportaciones de agricultores y grupos ecologistas y que redunda en una mejor conservación de nuestro patrimonio natural en beneficio de todos".

"Necesitamos modernizar nuestra legislación medioambiental de forma ágil, una materia en la que La Rioja lleva años de retraso consecuencia de la inacción de ejecutivos anteriores, y que cada vez adquiere una posición más central en las políticas públicas por su relación con nuestra economía, nuestro bienestar y nuestra salud".

Dorado Nájera ha hecho también un llamamiento al grupo Ciudadanos para "abandonar su actitud obstruccionista, no caer en el filibusterismo parlamentario al que nos tiene acostumbrados el PP y salir de la estela de los populares, demostrando que pueden ser útiles para La Rioja en una materia tan importante como el medioambiente".