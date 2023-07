El PSOE considera "un error mayúsculo" no realizar la obra de mejora de la calle Sagasta financiada por Europa

Un "error mayúsculo". Así ha calificado este martes el Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño la propuesta, dada a conocer esta misma mañana por parte del equipo de Gobierno local, de desistir del proyecto planteado en la anterior Legislatura para reformar la calle Sagasta, con una plataforma única, y sustituirlo por otro manteniendo la calzada de doble circulación, entre otras medidas.

El portavoz municipal socialista, Pablo Hermoso de Mendoza, ha asegurado en este sentido que "la mejora de la calle Sagasta, convirtiéndola en una calle de prioridad peatonal con plataforma única, fue una decisión tomada tras las conversaciones mantenidas el 8 de mayo con comerciantes y vecinos".

En estas conversaciones, "lo único que pedían era poder transitar con vehículo en ambos sentidos, y poder mantener, tal y como sucede en la calle Portales, los horarios de carga y descarga, éste fue el acuerdo", ha recordado.

Así, el Grupo Municipal Socialista cree que "la no ejecución de la obra perjudica la mejora del Centro Histórico, en una calle que necesita la mejora del alumbrado, de las canalizaciones y del pavimento, así como el fomento de un mayor tránsito peatonal, como ha sucedido en el resto del Casco Viejo, para incentivar el comercio, preservando las necesidades de carga y descarga del Mercado de San Blas".

"Perder más de 500.000 euros de financiación europea para no hacer una obra ya financiada y adjudicada que mejorará la calle, parece una decisión retrógrada. El PP no es que no haga avanzar Logroño, es que lo va a paralizar. Vamos a retroceder", señalan desde el PSOE.

Además, recalcan que "el PP ha manifestado que va a hacer otras mejoras pero con fondos propios, es decir, con los impuestos de los ciudadanos". "Parece muy necio perder fondos europeos que financian la mejoras y tener que hacer otras acciones con financiación propia", ha manifestado Pablo Hermoso de Mendoza. Los socialistas finalizan lamentando que "si Sagasta levantara la cabeza..."