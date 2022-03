El PSOE confía en seguir avanzando en el diálogo con sus socios del Congreso

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Héctor Gómez, se ha mostrado optimista en "seguir avanzando en el diálogo" con todos los grupos, incluidos sus socios parlamentarios, pese al malestar que han manifestado por asuntos como el cambio de postura del Gobierno respecto al Sahara.

"Siempre este grupo parlamentario y el Gobierno ve una oportunidad en los grupos parlamentarios para dialogar, para acercar posiciones. No vemos un escenario negativo en relación a seguir avanzando en el diálogo con los grupos parlamentarios, todo lo contrario", ha dicho Gómez en una rueda de prensa en el Congreso preguntado por el malestar expresado por los socios parlamentarios del PSOE.

La mayoría de los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez como presidente señalan que el Ejecutivo tiene que afrontar lo que queda de legislatura con "firmeza y valentía" ante la inflación de precios, agravada con la guerra en Ucrania, y reprochan el cambio de postura del Gobierno con el Sahara, al apoyar ahora abiertamente la propuesta de autonomía planteada por Marruecos.

El portavoz socialista ha defendido no obstante que la postura respecto al Sahara "no es nueva" y ha pedido nuevamente unidad a los grupos parlamentarios para abordar las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania dentro de la ronda de contactos que están manteniendo con ellos representantes del Gobierno.

"Es el momento de arrimar el hombro por parte de todos los grupos parlamentarios. Tienen la oportunidad. Si no les facilitan la oportunidad de diálogo se quejan de que no hay diálogo, cuando se facilita el diálogo y la apertura para que propongan medidas no son optimistas, no lo ven oportuno, no lo ven próximo", ha lamentado.

Respecto a las medidas económicas y sociales, ha dicho que el Gobierno está trabajando "muy cerca de las preocupaciones de la ciudadanía", pero esperará a la celebración del Consejo Europeo de los próximos 24 y 25 de marzo para tomar más decisiones de forma "coordinada" con la Unión Europea.